Pese al repunte del 2020 el consumo de vino en San Juan no mantuvo los números

En plena pandemia del 2020, una de las actividades que más creció estuvo relacionada con el consumo de vino. Sin duda fue uno de los mejores años del sector, pero la tendencia no pudo mantenerse durante el 2021. Según el balance que realizan desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura, de 12 meses 10 fueron negativos.

Hugo Carmona, vicepresidente del INV, comentó días atrás en Estación Claridad que solo en noviembre habían detectado un saldo positivo de 4,1%m, y esperaban que por las fiestas la misma tendencia se repitiera en diciembre, pero lamentablemente los números no alcanzaban para equiparar el 2020, un año más que exitoso para el sector. “Esperamos terminar el año con un alza en diciembre, pero eso no revierte la tendencia de la negatividad. Tenemos un 12,.1% de caída, contra un año excelente como el año pasado, pero tenemos valores superiores al 2018 y poco por debajo del 2019. Hemos perdido unos 95 millones de litro de vino, lo cual ha sido un impacto fuerte”, dijo Carmona.

Los motivos del saldo negativo son varios, factores económicos, el fin del aislamiento y la posibilidad de poder salir a consumir fuera del hago, donde se reemplaza el vino por otras bebidas, y también la falta de botellas, que tanto afectó al sector, más que nada a las pequeñas bodegas, pymes y elaboradores de vino artesanal.

Pese a ello no todo es negativo, ya que el sector se ha visto beneficiado en dos aspectos como son las exportaciones, donde el vino fraccionado creció un 8,6%; y en vino en lata, envase que debutó durante la pandemia y que ha sido uno de los más elegidos este año, con un crecimiento acumulado positivo del 62%. Este envase va en contra de lo que marcan los números, lo cual provoca un alivio para el sector.

Según detalló Carmona, sumando mercado interno y externo, hay un equilibrio en volumen de ventas muy por debajo de lo que se obtuvo en 2019, pero lamentablemente no se mantuvieron los números que marcaron un 2020 inolvidable para el sector. De cara a un nuevo año, el trabajo se enfocará en volver a conquistar no solo a los sanjuaninos y no a los argentinos para que sean más quienes elijan el vino.