Los bancos lideran el ranking de reclamos en Defensa al Consumidor durante el 2021

Arduo ha sido el trabajo que ha tenido la Dirección de Defensa al Consumidor durante este año, donde día tras días los sanjuaninos se acercaron para realizar distintos reclamos y denuncias. Finalizando el 2021, el balance desde la Dirección es positivo, ya que han podido dar solución a la mayoría de los reclamos.

Entre las denuncias recibidas, las entidades bancarias lideran el ranking representando un 40% de los reclamos, seguido por tarjetas de crédito en un 18%, telefonía e internet representan un 16%, planes de ahorro y concesionarias un 14%, mientras que obras sociales y mutuales un 7%.

Este año la Dirección ha tomado 3.000 denuncias en forma presencial por mesa de entrada y 800 reclamos realizados por medio de la línea 0800. Este sistema se habilitó en contexto post-aislamiento, donde, según explicó a Tiempo de San Juan el subdirector de la repartición, Daniel Pérez, se trató en la mayoría de los casos buscar una solución en el menor tiempo posible. “Cuando ingresa un llamado al 0800, si es reclamo por una empresa X, lo que hacemos inmediatamente es ponernos en contacto con la gerencia de la empresa, explicar el motivo de los reclamos y hacemos de intermediarios para solucionar el inconveniente, lo que hace más ágil la resolución del problema”, resaltó Pérez. Un 75% de los reclamos pudieron solucionarse gracias al área Gestión Previa como a audiencias conciliatorias.

La labor de la Dirección no solo se centró en recibir reclamos, sino también en salir a la calle a realizar distintos controles, ya sea de acuerdos nacionales (como la Ley de Góndola o el programa de precios), como así también el cumplimiento de distintas normativas correspondientes al consumidor. 150 fueron las actas realizadas con motivo de pedir informes, requerimientos e inspecciones de oficio y 30 las multas a distintos comercios.

Otro aspecto importante del trabajo realizado en la repartición, y que no solo data de este año, sino desde el inicio de la gestión de Javier González es que, a partir de enero van a estar resueltos todos los expedientes que se iniciaron hace años y no habían tenido avance. “Algunos de los expedientes que comenzamos a trabajar desde esta gestión eran del 2015 y tras un trabajo intenso de todos los empleados de la Dirección, pudimos no solo avanzar en los reclamos que recibimos todos los días, sino también en esos expedientes que llevaban años sin avanzar. En enero esperamos tener el trabajo al día, ya que procuramos no demorarnos más de 3 meses por cada expediente”, dijo Pérez.

Desde la Dirección se trabajará en la accesibilidad para el próximo año, por lo que se instalará la mesa de entrada en la planta baja del Centro Cívico, para que todo sanjuanino que quiera realizar un reclamo pueda hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. “Esto permite al consumidor acceder al entorno físico en espacios de atención de público, posibilitando que cualquier persona en situación de discapacidad pueda llegar a realizar su reclamo”, destacaron desde la repartición.