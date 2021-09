A cinco días de las PASO 2021, los sanjuaninos no saben a quién van a votar

Este domingo 12 de septiembre se llevarán a cabo las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ese día de votará para definir qué candidatos disputarán las elecciones generales del 14 de noviembre en la cual se elegirán 127 diputados y 24 senadores en el país. A menos de una semana para las PASO, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores si ya definieron a quién votarán y las respuestas fueron las siguientes.

De las más de 2000 personas que votaron, el 58 %, es decir más de la mitad de los participantes, aseguraron que no saben a quien van a votar. De ese total, el 39% optó por la opción "no tengo claro a quién voy a votar", mientras que el 19% restante aseguró "no sabía que hay que votar este domingo"

Por otro lado, el 43% de los votantes expresaron que ya definieron su voto. De ese total, el 27% aseguró que "siempre voto al mismo frente/partido"; mientras que el 16% restante aseguró que definió su voto porque "me convenció una propuesta"