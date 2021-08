Ocho de cada diez sanjuaninos aceptaron combinar vacunas: arrancó la inoculación

"Recibimos el sábado más de 26.000 vacunas Moderna y a partir de ese día se comenzó con el envío de mensajes de texto. Se envió 16.000 mensajes y tenemos un 80% de aceptación con la combinación, un 10% dijo que no y el 10% restante aún no responde", informó este lunes la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, sobre cómo respondieron los sanjuaninos que están esperando la segunda dosis de Sputnik V y que se dispuso que pueden completar el esquema con otro medicamento, en este caso la vacuna Moderna. En este marco, este lunes se dio un hito en la campaña de vacunación contra el coronavirus con la inoculación de los primeros sanjuaninos que aceptaron combinar vacunas.

En el Polideportivo de la Escuela San Martín se dio este lunes por la mañana la apertura de uno de los centros de vacunación con Moderna, donde se escucharon algunos testimonios de adultos mayores que dijeron que Sí a la combinación de vacunas en San Juan.

El Ministerio de Salud Pública empezó la semana pasada a enviar mensajes a los 100.000 sanjuaninos que recibieron Sputnik V y están esperando la segunda dosis, que escasea en el país. Se les propuso, dado que hay estudios científicos que avalan la intercambiabilidad de la rusa con las vacunas Moderna y Astrazéneca, que acepten o no recibir la segunda dosis de otro laboratorio -en este caso Moderna- respondiendo "Sí", o quieren seguir esperando la llegada de Sputnik. Al 10% que dijo que 'no' se les avisará cuando llegue la segunda dosis de Sputnik V, mientras que al 10% que aún no responde, se le llamará, dijo la funcionaria este lunes, en diálogo con Radio Colón.

Venerando dijo que desde el sábado se enviaron más de 16.000 mensajes de texto del 40340, operativo que tuvo como resultado el 80% de aceptación a la aplicación de la dosis de Moderna. "Es una importante aceptación teniendo en cuenta que hay personas que llevaban muchísimo tiempo a la espera de la colocación de este segundo componente de la Sputnik V", reflexionó la ministra.

Por otro lado, Venerando hizo referencia a la vacunación en menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades: "Tenemos 6.500 inscriptos y ya hemos vacunado a la mitad". En este caso, el grupo de menores que se anotó es mucho menor al esperado ya que se calcula que hay unos 20.000 adolescentes que padecen factores de riesgo, es decir, incluidos en el grupo en condiciones de inmunizarse.