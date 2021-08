Con las nuevas flexibilizaciones, igual hubo clausura y 410 aprehendidos el finde en San Juan

Desde el sábado 7 de agosto rige un nuevo esquema de medidas por el COVID-19 en San Juan que dispone de mayores flexibilizaciones para la realización de actividades. No obstante, igual se clausuró en Trinidad un local gastronómico y hubo más de 400 sanjuaninos aprehendidos por no respetar las normas antipandemia, según dijo el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Abel Hernández, este lunes en Radio Colón.

El resultado de los operativos de control policial dejó como saldo una clausura de un local gastronómico que se excedía en la capacidad, ya que ahora se permite un 70% del aforo pero no se puede superar las 200 personas, respetando metro y medio entre mesas, además de otras disposiciones sanitarias en los ingresos y baños que se mantienen desde el inicio de la pandemia.

También se registraron 410 aprehensiones de personas que no acreditaron su condición de trabajadores esenciales y estaban transitando de 0 a 6, horario de restrucción de circulación que sigue vigente. A todos se les labró acta de contravención y deberán dar explicaciones ante la Justicia de Faltas.

No obstante, Hernández dijo que "es positivo" el balance del comportamiento de los sanjuaninos. El funcionario habló de cómo se maneja San Juan con actividades recreativas y de esparcimiento.

De la misma forma que a nivel nacional se está regulando eventos a través de los ministerios correspondientes a las actividades. Por ejemplo, las ferias de artesanías dependen de Cultura quienes controlan las conductas en estos lugares y su puesta en marcha. También controla la Policía los protocolos establecidos, dijo.

Recordó que el uso correcto de barbijo es obligatorio en lugares cerrados y optativo al aire libre de acuerdo a la circunstancia donde "lo más razonable si hay mucha gente es usarlo igual", indicó. A los municipios les corresponde controlar en parques, plazas y otros lugares de esparcimiento, aclaró. Se debe manejar la burbuja respetando distanciamiento y tratar de evitar usar máquinas para deporte y juegos infantiles en estos espacios del exterior.

"Ahora podemos ir a tomar mate al parque pero no hay que creer que debe ser como antes de la pandemia", remarcó Hernández.

Ya están habilitados los salones de fiestas pero no el uso de castillos inflables o peloteros, por ejemplo, evaluó. "Tenemos dos tipos de reuniones sociales. La de espacios abiertos hasta 20 personas y las de locales cerrados o domicilios no más de 10 personas. Esa es la cantidad permitida para no recibir sanciones", concluyó