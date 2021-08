Crisis de Garbarino: un papá lucha por operar a su hijo al quedarse sin obra social

A la ya dramática situación de estar a punto de quedarse sin empleo y estar meses ya sin cobrar, se suman desesperantes momentos por la consecuente pérdida de la obra social fruto de la falta de pago de Garbarino, cobertura que en algunos casos es crucial para los trabajadores y sus familias. Es el caso de Jorge Manzur, que ahora está haciendo intentos desesperados para llegar a operar a su hijito Gabriel.

Jorge es uno de los 45 empleados sanjuaninos que están reclamando por sus puestos de trabajo dentro de un grupo de 3.800 en las sucursales de la firma de electrodomésticos por todo el país. Los "Empleados Autoconvocados de Garbarino" que se unieron para reclamar en las redes sociales difundieron su historia y hasta organizaron una campaña para recaudar fondos. Entonces se visibilizó el problema. "Quiero contar la triste situación que estamos viviendo, y esto les pasa a compañeros diabéticos, oncológicos, que nos hemos quedado sin cobertura y nadie nos defiende".

La contracara del drama es la solidaridad y por eso la campaña "TODOS X GABY MANZUR" generó ayuda para que Gabriel Osvaldo Manzur Chávez se pueda operar. El bebé tiene ahora 18 meses, nació prematuro y padece de HIPOSPADIA GRAVE congénita. Desde que nació hace tratamientos permanentes que lo llevarían camino a su operación. Su tratamiento era cubierto por Omint, prepaga que le fue interrumpida por Garbarino a su papá.

La operación se hará en Mendoza luego de que su médico tratante fije fecha de cirugía. Todo lo previo a la operación, y la cirugía conllevan costos económicos que su papá debe costear por su cuenta porque Garbarino no paga. "Hace 17 años que soy empleado de Garbarino. El problema es que hace 4 meses que no nos pagan el sueldo y la mayoría de los compañeros tenemos prepaga que es en mi caso es Omint y la empresa nos ha descontando y no han pagado a la obra social, a mi me descuentan 12 mil por mes", explicó Jorge a Tiempo de San Juan.

"Lo único que pido es que me den de alta en la obra social", dijo. Es que como Garbarino está en crisis y no pagó las obras sociales de sus trabajadores, a los Manzur les cortaron las prestaciones justo en medio del tratamiento y en la víspera de la operación. "Le envié a Omint un mensaje porque en forma particular quería pagar y me dijeron que no porque su cliente es Garbarino y tiene un precio especial por ser cliente corporativo". Ahora busca hacer el trámite de darle de baja y hacerse socio particular pero no sabe si le darán la cobertura inmediata que necesita.

Los empleados de Garbarino suman a la incertidumbre por sus trabajos, los efectos de no cobrar y quedarse sin cobertura social.

"Al bebé le hemos hecho este año un tratamiento con hormonas y el 12 de agosto tenemos que viajar a Mendoza para que el urólogo pueda fijar la fecha de operación. Vamos a pagar la consulta que son 2.000 pesos y no tengo idea de cuánto irá a demandar la cirugía que no es una, son 3 o 4, porque es de a poquito. Mi historia salió porque hice un comentario que hice en un grupo de compañeros autoconvocados porque un compañero pasaba algo similar y yo le dije que me pasaba lo mismo me mando. Ellos armaron esta movida solidaria y la verdad que me ha ayudado la gente, pero hay gente que le hace falta más que a mí, yo tengo un auto que puedo vender", contó Jorge.

Lo único que pide es que se destrabe el trámite en la obra social y visibilizar el "abandono" que padecen los empleados de Garbarino. "Hoy fui a la Superintendencia de Servicios de la Salud y no hay nadie que atienda. No tenemos quien nos defienda para que nos paguen, no tenemos obra social, no hay nadie", se lamentó.

Jorge tiene tres hijos, "una de 26 y una de 23 con un matrimonio anterior, que se reciben de médica y abogada dentro de poco. La más grande ahora trabaja para comprarse los apuntes, y con mi pareja actual tenemos al bebé de 18 meses, que está sano pero ese problema que tiene debe operarse antes de los dos años para no tener secuelas psicológicas". Es porque el nene que someterse a cirugía en sus genitales.