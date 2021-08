Qué dicen en Salud Pública sobre la Sputnik 2 y sobre la intercambiabilidad de vacunas

"Ayer en el COFESA se habló de la intercambiabilidad de las vacunas, hay un estudio sobre combinar la Sputnik y la Astrazeneca, pero también se está estudiando otra combinación con la vacuna rusa. Se espera que a mitad de agosto lleguen más compuestos dos y también las que se hicieron en nuestro país", aseguró este martes la ministra de Salud provincial, Alejandra Venerando.

La funcionaria habló, en Radio Colón, sobre el nuevo grupo etario que comienza a ser vacunado a partir de este martes: "A partir del mediodía comenzará la vacunación de adolescentes de entre 12 a 17 años con condiciones priorizadas. Es muy importante que sean vacunados, ya que algunos de estos pacientes con patologías de riesgo o comorbilidades en algún punto de nuestro país ha fallecido".

Además, la funcionaria sostuvo: "Apelamos a que los ciudadanos tengan una conducta solidaria porque la vacunación no es obligatoria por eso apelamos a su solidaridad. Consideramos que si una persona inoculada y otra que no lo está, no están corriendo la misma suerte". Agregó que "la vacuna sabemos que evita los síntomas graves de la enfermedad y hace que haya menos pacientes internados", agregó Venerando.

Para finalizar, la funcionaria sostuvo: "No hemos pensado en obligar a los sanjuaninos a vacunarse. Estamos analizando la situación epidemiológica".