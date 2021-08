En su regreso tras pasar COVID, 'la Podda' contó qué secuela le quedó

"Como a tantas otras personas me dio COVID", empezó su relato este lunes Marcela Podda a su fiel audiencia. No fue un inicio de semana más para la popular conductora de AM 1020, fue el regreso al ruedo después de pasar por la enfermedad que muchos no tuvieron la suerte de sobrevivir. Para ella el cuadro de salud fueron algunos síntomas y no requirió internación, pero sin duda marcó un antes y un después en su vida.

Contenta de no haber contagiado a su familia y colegas, "la Podda" volvió con más ganas que nunca al aire de la radio sanjuanina. "Lo que me ha quedado como secuela, espero que no por mucho tiempo aunque algunos me dijeron 'armate de paciencia porque va para largo', es el tono nasal, uno habla medio así", contó al aire, al lado de sus compañeros de equipo Gustavo Toledano y Sebastián Caruso, que le hicieron el aguante en su ausencia.

"Pero es lo menos. Uno en estas situaciones tiene que agradecer que haya podido salir adelante y no haya pasado a mayores, y que el entorno familiar y laboral estén todos sanos, así que acá estamos para seguir hinchando por mucho tiempo". 'El Tole', quien también pasó por la enfermedad el año pasado, la corrigió: "para seguir trabajando".

La complicidad de siempre con sus compañeros de "Buena Gente" fue la bienvenida perfecta para Podda, quien se mostró sonriente en este renacer que la acerca nuevamente a la mañana radiofónica, espacio donde se multiplicaron los mensajes de seguidores que la extrañaron toda la semana pasada.