Tras la polémica por la serie de la que hablan todos, los evangélicos de San Juan salen al cruce

"El Reino", la serie que estrenó Netflix hace unos días y que se transformó en la ficción del momento, recibió duras críticas de parte de los evangélicos que aseguraron que fueron estigmatizados. Incluso, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina la acusó de crear en el imaginario popular la idea de que sus pastores sólo tienen ambiciones de poder o de dinero.

Tras la polémica instalada, Tiempo de San Juan habló con representantes de la religión en la provincia quiénes no esquivaron la consulta y salieron al cruce para dejar en claro que la iglesia que conforman está siendo difamada e, injustamente, por las acciones de algunos, todos caen dentro de una misma bolsa.

Ángel Carrizo, autoridad del Consejo Pastoral Evangélico de San Juan, aseguró que son críticos con la trama ya que se encuentra alejada de la realidad. "Esta serie no nos representa", sostuvo el líder, al mismo tiempo que agregó: "No amamos el poder político ni tenemos alianza con él. Lo que se muestra no es el dogma, ni la doctrina que damos desde nuestro púlpito".

Por su parte, otro de los referentes consultados por este medio, el pastor Carlos Lila, aclaró que existen muchas organizaciones y que no todas trabajan de la misma manera, al igual que sus representantes. "No se puede generalizar, hay diferentes maneras de manejarse. Estar de una cochera no te hace auto y estar dentro de una iglesia no te hace un buen cristiano, tampoco", alegó.

Ambos coincidieron y admitieron que han existido episodios aislados de corrupción, de abusos, como en la organización de otras religiones. "Por un caso no se puede manchar todo y, si hay algo que está mal, hay que denunciar y corregir, sacar a la luz", expresó Lila.

En la misma línea, Carrizo dijo: "No estoy diciendo que no haya corrupción, como la hay en muchos ámbitos o credos porque somos seres humanos, finitos y al borde del pecado".

Además de advertir que no tienen relación directa con la política, el presidente del Consejo reconoció que "oramos por nuestros dirigentes políticos y nos comprometemos con la sociedad en ayudar de distintas maneras: social, económico, adicciones y ponemos a disposición profesionales". A su vez, Lila decretó: "Nosotros no recibimos dinero del estado".

Si bien la escritora y guionista del thriller político que rompe récords en el streaming, Claudia Piñeiro, se defendió de las críticas diciendo que la historia se basó en hechos reales ocurridos en otros países de Latinoamérica aun cuando Bolsonaro no era presidente de Brasil.

Sin embargo, para Carrizo hubo un desconocimiento de parte de la escritora más leída en Argentina. "Tal vez no nos conocen y este caso no es el modelo. La escritora, a quien respetamos y no censuramos, puede ser que se haya basado en preconceptos y la respetamos porque vivimos en democracia", añadió.

Del mismo modo que lo destacó Lila, quien detalló la tarea social que lleva adelante su iglesia, el miembro del Consejo dejó en claro cuál es su misión. "Los cristianos evangélicos somos personas que hemos sido transformados por el amor de dios. En este tiempo de pandemia hemos estado cerca de cada familia que no la pasó bien, en medio de mucho temor y tristeza", cerró.

La trama que despertó polémica

"El Reino" cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, encarnado por Diego Peretti, y cómo su vida y la de su entorno familiar se ven sacudidos a partir del atentado contra el candidato a presidente de la república: tras el horror, llega la oportunidad, y el religioso podría convertirse en el máximo mandatario de la Nación. Entre intrigas, Emilio intentará descifrar las causas del crimen y a su instigador, todo mientras el ojo público escudriña entre sus secretos y los de la lucrativa iglesia dirigida por la familia.