La clínica de San Juan que atiende a los afiliados de PAMI se quejó por lo que recibe

Este viernes, el director de la Clínica Santa Clara, Alejandro Mattar, se quejó por el dinero que recibe la institución por la atención de cada afiliado del Programa de Atención Médica Integral (Pami). Lo hizo acorde al contexto complejo que sufren actualmente los hospitales del país por el aumento reiterado de insumos y las fluctuaciones del dólar.

El médico a cargo del nosocomio que atiende a 47.500 sanjuaninos acusó el golpe de la crisis económica y mostró su disconformidad por los fondos que ingresan del Pami. "Los costos de la atención médica se elevaron notablemente y eso no se tradujo en un aumento significativo de los ingresos de los financiadores hacia las instituciones médicas y estamos en una crisis muy importante", resaltó en entrevista con Canal 8.

Mattar explicó que "el principal financiador es Pami y tenemos una relación correcta, pero la cápita tiene un valor bajo. Esto significa que en San Juan tenemos la atención de más de 47.500 afiliados del Pami, por los cuales se cobra un monto total de dinero que equivale sólo a $1.000 cada uno, por mes". Y señaló que por ese magro monto deben "internarlo, darle toda la cobertura, operarlo y hacer toda la complejidad".

El director de Santa Clara dijo que "en este último tiempo se hizo mucho más difícil porque es imposible sostener las instituciones de salud con estándares de prestación con valores tan bajos". Y confirmó que pusieron en marcha una reestructuración del sistema administrativo "con reducción de personal porque no hay forma de subsistir".

"Esta reestructuración no es en la parte asistencial, porque no se puede reducir el número de enfermero o personal de ambulancia. Tenemos que velar por los puestos de los 320 trabajadores en relación de dependencia más el personal médico y no médico, que trabajan como prestación de servicios en Santa Clara”, indicó.