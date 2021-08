'Necesitamos solución ya': el grito de los empleados de Garbarino sanjuaninos

Con pancartas, redoblantes y marchando, los empleados de Garbarino expresaron su amargura e incertidumbre por su delicada situación laboral, ya que la empresa está en crisis y les adeudan varios meses de sueldos.

La protesta arrancó desde la sede del Sindicato Empleados de Comercio en alrededores de Avenida Libertador y Laprida, a media mañana lo que generó revuelo en el centro sanjuanino. "Necesitamos solución ya", "Que la crisis no la paguen los trabajadores", se leyó en los carteles que exhibieron mientras caminaban los desesperados empleados.

"Sigue siendo la misma situación, por eso se ha decidido esta marcha, no querían hacerla antes para no entorpecer la venta de empresa pero todo tiene su tiempo, cuando no se hacen acciones que somos unos más de las 3800 personas que trabajan y desde abril no cobran y que desde diciembre no les depositan obra social", dijo este lunes la secretaria general del SEC, Mirna Moral, en Radio Colón.

En San Juan son 45 los trabajadores afectados por la crisis de la firma de electrodomésticos que tiene sucursales en varias provincias. Según Moral, les deben el 25% de abril, les pagaron mayo y junio solo con REPRO y les deben aguinaldo y presentismo entre otros ítems, sumando como mínimo 150.000 pesos por cada empleado de deuda.

"A pesar de que hubo audiencias desde hace un mes y medio no hay respuestas concretas, sabemos que no quieren vender, que tienen embargadas las cuentas por no pagar ingresos brutos, queremos que liberen los fondos y vayan directamente a las cuentas de los empleados. El atraso está en legalizar eso y poder proceder, es lo que nos dicen desde Buenos Aires; este miércoles se espera una nueva reunión con Zoom desde allá para saber cómo sigue", indicó la gremialista.