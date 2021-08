Atención productores sanjuaninos: estas son las herramientas para optimizar el riego en las fincas

El Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico cuenta con herramientas financieras, disponibles para que productores agrícolas de diferentes escalas puedan incorporar tecnologías de riego en sus fincas que les ayuden a eficientizar el recurso.

La primera herramienta es una línea gratuita, que se instrumenta a través de la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Consiste en un Aporte No Reembolsable (ANR) para pequeños productores de hasta 5 has. para la incorporación de riego de hasta 2 has. Para ello deberán estar inscriptos en el Registro único de Productores Agropecuario (RUPA). Los interesados podrán solicitar información en la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria, Av. Ignacio de la Roza 310 oeste, o bien llamando al 4274082.

También, están disponibles los créditos para instalación o ampliación de sistemas de riego para productores que cuenten con una superficie menor o igual a 50 hectáreas. En este caso, el monto a financiar será de $300 mil por hectárea cultivada con un máximo de hasta $6 millones.

Para perforaciones o recuperación de pozos de agua, la propiedad debe ser menor o igual 50 has. Esta herramienta también se puede utilizar para la incorporación de energía fotovoltaica. Se aplica una tasa de interés del 9,9% anual. También se podrá utilizar para extracción de agua subterránea o construcción de reservorios.

Los beneficiarios contarán con un plazo de gracia de 6 meses y 30 cuotas mensuales para devolver el préstamo. En cuanto a la garantía, esta puede ser hipotecaria o fianza y/o aval extendido por una SGR o fondo de garantía.

Las personas interesadas podrán consultar el reglamento con requisitos y condiciones en fiduciariasanjuan.com o en Sociedad Fiduciaria San Juan: Av. Córdoba 390 (este) 1º Piso, esquina Jujuy, teléfono 4211591

Una tercera herramienta es el Programa Provincial “Mi Huerta”, que tiene como objetivo la instalación de una huerta familiar en espacios urbanos. En este caso, quienes se inscriban este programa recibirán un kit con semillas de estación más los elementos para la instalación de un sistema de riego por goteo. Además, técnicos del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico capacitan a los beneficiarios para el armado de la huerta, armado de bordos, instalación de riego y uso de semillas, entre otros temas.

Esta es una política que propicia la autoproducción de alimentos entre las familias que se vieron gravemente afectadas por la pandemia. Mi huerta se ejecuta conjuntamente entre el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Mi Huerta comenzó a marchar en 2020 y gracias a sus buenos resultados, el Gobierno Provincial redobló la apuesta y decidió incorporar a las instituciones sociales como beneficiarias de este programa, con lo cual, también se duplicó el beneficio, de tal modo que de huertas de 50 m2, se pasó a 100 m2.

Consultas e informes sobre el programa Mi Huerta

• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Centro Cívico 4º piso, Núcleo 5. Teléfono 4305488

• Dirección de Desarrollo Agrícola, Av. José Ignacio de la Roza 316 oeste, teléfono 4201790.

• Dirección de Políticas para la Equidad. Rivadavia 679 oeste, teléfono 4306080

Por último, están disponibles las líneas de crédito a través del Banco San Juan destinadas a mejorar la productividad a través de la incorporación de tecnología, como es el riego por goteo. En este caso, hay una línea de préstamo para empresas que quieran incorporar bienes de capital.

El monto máximo por empresa será de $20 millones con un plazo de 48 meses con 6 meses de gracia para el capital. La tasa de interés final será de 14% fija para los primeros 24 meses y 22% fija para el resto del plazo. Para obtener información sobre esta línea, las personas interesadas podrán consultar en el Banco San Juan. En este caso, el Ministerio de Producción está encargado de otorgar la elegibilidad a los solicitantes.

Fuente: Sí San Juan