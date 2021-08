Viviana Saccone rompió el silencio y reveló qué la une al bailarín, ex novio de la Embajadora chimbera

El día que Ernesto "Tito" Díaz puso un pie en la pista de Showmatch La Academia, supimos que esto iba a ser para escándalo. Es que el bailarín cordobés es novio (o ex no lo sabemos) de Ana Paula Anzor, la Segunda Embajadora del Sol de los sanjuaninos y baila en el reality con la actriz Viviana Saccone. De hecho, la sanjuanina viajó en una oportunidad a los estudios de Showmatch para presenciar una de las galas de su amado.

Pero la alegría duró poco cuando comenzaron los rumores de crisis de pareja y, como suele suceder con cada romance que llega al programa de Marcelo Tinelli, todo terminó mal. Ahora, "Tito" parece estar soltero, o al menos así lo demuestra, porque ya se lo vinculó con dos mujeres del certamen. Primero fue la cobra Jimena Barón y ahora es, nada más ni nada menos que su partenaire, Vivana Saccone.

Es que la química que tienen los artistas no pasó desapercibida en la pista y ya fueron encarados por el mismo Tinelli y hasta por Pampita que se quedó muda cuando se comieron la boca en un baile.

Hasta ahora, ambos habían jugado con esa posibilidad dejando más dudas que certezas. Sin embargo, Saccone, decidió hablar sobre el tema y esto es lo que dijo.

Tito es hermoso, lo amo

Pero no todo es lo que parece y, a pesar de la pasión que demostraron en la pista, la misma Saccone desmintió los rumores de romance con el ex novio de Ana Paula Anzor. "Lamento desilusionar a todos los que esperaban este momento pero no estamos juntos. Tito está separado pero su alma está complicada, no me hagan responsable de eso", reconoció la actriz.

Buenas noticias para nuestra amada Embajadora que todavía tiene chances de recuperar la relación con el bailarín. ¿Será?