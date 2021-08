Curiosa nueva ruta sanjuanina: se abrió para un evento y ahora se hace permanente

En septiembre de 2018, Vialidad Provincial empezó a abrir una nueva arteria, para ampliar hacia el Norte la calle Salta, buscando una circulación más ágil desde el entonces recién inaugurado Predio Ferial, en Chimbas, hacia la localidad de Las Tapias, en Albardón, con motivo de la Fiesta Nacional del Sol y, de paso,para ser alternativa hacia el nuevo Autódromo Villicum mientras duraran las obras en la Ruta 40 Norte. Ahora, dado que esta traza se volvió de uso frecuente, están mejorándola para dejarla permanente.

Noticias Relacionadas Ya trabajan en la extensión de calle Salta, de Chimbas a Albardón

"El hecho de que se están haciendo mejoras en la Ruta 40 hizo buscar alternativas de conexión Norte-Sur, por eso se abrió esta calle para el Predio Ferial, para sus eventos. Se dio vinculación a través del rio a la calle Salta entre el predio y Las Tapias. Se repitió con el uso del Villicum y fueron descubriendo algunos usuarios que era una opción interesante, además los productores pidieron un carácter mas permanente a esta vía y por eso la estamos mejorando", contó el titular de Vialidad Provincial , Juan Manuel Magariños, en diálogo con AM 1020.

Según contó el funcionario, a esta traza de 2.800 metros de largo por 15 de ancho se le está haciendo una estructura adecuada para tránsito intenso y pesado, un terraplén de 60 cm aproximadamente para darle estabilidad a esa zona de la calzada. Y no sólo eso: en un futuro no muy lejano esta prevista la pavimentación. Calculan oficialmente que el asfalto estará listo a fines de este año.

El camino fue abierto de cero en 2018, para la Fiesta del Sol.

Magariños aclaró que "no está habilitado como ruta porque es el curso del rio, se ha dado opción al agua para que fluya con un par de alcantarillas hidráulicas y suponemos que si existe una creciente el agua podría pasar sobre la ruta sin generar obstrucciones". por otro lado dijo que no habrá obra de iluminación porque es difícil colocar luminarias sin hacer interferencias en caso de creciente, pero "se dará un ancho suficiente para que tenga seguridad en si misma". Añadió que este camino se usa mayormente de día por lo que no sería una complicación que no tenga luz.

"Hemos estado haciendo un estudio de la ruta nacional Las Tapias, de su capacidad y es escasa", contó Magariños, por lo que anticipó que hay planes de mejoras interviniendo en canales donde se hacen mondas y están ocupando zonas del camino, y si se hace limpieza se darán espacios para banquinas y estacionamientos en la calzada principal para ganar capacidad. Añadió que la zona fue originalmente un callejón por lo que tiene curvas y contracurvas, con lo que la idea es aplicar un plan señalización horizontal y vertical hasta lograr remodelaciones más profundas.