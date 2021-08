Habló la familia que no hizo el aislamiento obligatorio: "No quise burlar la seguridad"

Después de que trascendiera que tres integrantes de una familia sanjuanina llegaran el lunes 9 de agosto a la provincia desde España y protagonizaran el primer cruce con la Justicia por resistirse a cumplir con la normativa de aislamiento de 7 días posterior a cualquier viaje al exterior, uno de los miembros habló con Tiempo de San Juan y ofreció su versión de lo sucedido.

El hombre de apellido Palmés, oriundo de Capital, que está siendo investigado por resistirse a aislarse en un hotel durante una semana, tal y como establece el decreto acuerdo provincial para evitar o postergar la llegada de la peligrosa cepa Delta de Covid 19, explicó que de parte de ellos no existió la voluntad de no hacer la cuarentena sino que aseguró que no estaban en condiciones de cumplirla tal y cual lo establece la ley.

"Yo le expliqué que teníamos certificados médicos psiquiátricos que decían que no podíamos estar 7 días en una habitación de un hotel sin salir y no podíamos estar en una situación que no podíamos tolerar, agravada por los días que estuvimos esperando aviones con las cancelaciones y eso", expresó quien deberá ser custodiado por personal policial por disposición judicial. El diagnóstico del profesional sostiene que tienen un cuadro de estrés.

Es que la jueza Mónica Lucero, del Tercer Juzgado Correccional, intervino en el hecho y resolvió que la Policía, a través de la Comisaría 4ta, corrobore tres veces al día en el domicilio que los implicados cumplan el aislamiento preventivo. Así, confirmó que se establecieron actuaciones en el marco de una posible violación al artículo 239 del Código Penal Argentino. El mismo sostiene: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

El ingeniero envuelto en la polémica aprovechó la oportunidad para aclarar su postura y apuntar contra Salud Pública: "Parece, en las notas, que nosotros nos quisimos hacer los vivos, pero nada que ver, esto ha sido todo un proceso. Jamás hemos desobedecido hacer el aislamiento, solamente solicitábamos hacerlo en mi casa de manera excepcional. Según el artículo 4 de la norma existe la excepción, lo que pasa es que las excepciones las manejan ellos".

El sanjuanino que arribó con su pareja y su hija de 22 años manifestó que habían realizado un pedido formal a gobierno, en el que solicitaban hacer la cuarentena en su casa. Como obtuvieron una respuesta negativa, desde Salud Pública le dieron un plazo para que se trasladara a un hotel. Sin embargo, eso no pasó y la situación pasó a manos de la Justicia.

"La última vez que nos ofrecen ir al hotel, yo les dije que nosotros no estábamos poniendo en riesgo la salud de nadie porque estamos con vacuna Pfiser y tenemos dos PCR negativos", relató y siguió: "La salud pública no se estaba poniendo en riesgo, pero si me está obligando a que yo ponga en riesgo la salud de mi familia, a la hora de elegir, no me quedan dudas de qué voy a hacer".

Esta interacción ocurrió un día después de su llegada, es decir el martes cerca de las 17 horas, según indicó Palmés. "Me dijeron que si no cumplía, iba a la justicia. Nuestro pedido fue muy justificado, con certificado médico y todo. Sinceramente siento que el Ministerio de Salud nos ha traicionado, porque yo les contesté que necesitaba un poco más de plazo porque en una hora y media no me daba tiempo para hacer un bolso. No me respondieron y al otro día (miércoles a la mañana) cayó la Policía a mi casa".

A partir de entonces, el hombre que se fue a Estados Unidos para vacunarse con la segunda dosis de la vacuna norteamericana y que luego viajó a Europa para visitar a un hijo que allá reside contó que su familia recibe la visita de uniformados cuatro veces al día, para comprobar que permanecen en el domicilio.

"Insisto, acá no está en juego la Salud Pública. Nosotros estamos mucho mejor que otros, estamos vacunados, mi casa es una fortaleza, no entra nadie, hemos puesto al servicio de la Policía las cámaras (de seguridad) que hay en mi casa para que se den cuenta que no ha habido ningún movimiento; los autos están parados. Hemos ofrecido que un policía pagado a nuestra costa esté parado en la puerta de nuestra casa para que sea verificable el cumplimiento de la norma", expresó.

A pesar de que la regulación nacional indica que son 7 días los que se debe guardar aislamiento, se habría prestado una confusión en la comunicación de Palmés y la Justicia. Según el hombre que está bajo la lupa judicial, la Policía le llevó una documentación que sostenía que debía estar 15 días en su casa porque lo había decidido la Dra. Lucero. Luego le dieron la directiva que debían ser 7 días los de cuarentena. "En base a nada, yo no puedo decir que cualquiera se quede 8 meses en su casa porque a mí se me da la gana. Bueno, lo hicieron", añadió.

No obstante, desde la Justicia le aclararon a este medio que la resolución desde siempre fue por 7 días de aislamiento, como lo obliga el decreto nacional.

En desarrollo.