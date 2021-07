Los departamentos más afectados por el Covid-19 y las variantes que circulan en San Juan

Como en todo el mundo, el coronavirus hace mella en San Juan. La provincia acumula 57.248 casos desde el inicio de la pandemia y suma 942 muertes. Cada cinco semanas, el Ministerio de Salud Pública local emite un informe detallado sobre la situación epidemiológica. Geográficamente, el Gran San Juan es la zona más perjudicada. Principalmente, Rawson y Capital. Es natural por la densidad poblacional. Hasta el 26 de junio, el primer departamento tuvo 7.217 casos. Mientras que el segundo, sumó 6.763.

Fuente: División de Epidemiología.

También detallaron el intervalo etario donde hubo mayor incidencia. Así como el sexo de los pacientes más afectados. Según el informe, la mayor cantidad de contagios se registró en personas de 20 a 29 años. Seguidas de cerca por aquellas de entre 30 y 39 años.

Por otro lado, está la mortalidad de los infectados con coronavirus. El informe señaló que la mayor cantidad de fallecidos por la enfermedad están comprendidos en el intervalo de 70 a 79 años. La contraparte está en la franja de los 20 a 29 años, casi sin decesos. Mientras que no hay niños ni adolescentes muertos.

Sobre las variantes que circulan en la provincia, el jefe del Área de Bioquímica de Salud Pública, Raúl Vallejos, dijo a Tiempo de San Juan que no hay nuevas variantes. Y celebró que aún no llegue la temida Delta, que es conocida por el alto nivel de infectividad que ya mostró en la India, por ejemplo. En la provincia están: Frec Alpha B.1.1.7 (Reino Unido), la Iota (Nueva York), Lambda (Andina), y Gamma P.1 (Manaos). En total, enviaron 43 muestras al Instituto Malbrán y 10 todavía no son procesadas. Todas fueron tomadas de pacientes internados en los hospitales y clínicas dispuestos.

Además, Vallejos explicó que las tres que se aplican en la provincia generan anticuerpos contra todas las variantes que circulan por ahora. Sputnik V, Sinopharm y la de AstraZéneca producen el nivel de inmunidad esperado. Sólo la variante Sudafricana, que no está en San Juan, causa mayor daño incluso con las dosis colocadas.