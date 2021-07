La rawsina que juntó fósforos durante 20 años y los usó para hacer una Legislatura en miniatura

A los 13 años Cecilia Flores comenzó a juntar fósforos. La oriunda de Rawson, hoy tiene 33 años y sabía que en algún momento todo eso sería usado para una obra de arte, lo que nos sabía es que esa idea tardaría veinte años en aparecer en su cabeza.

La joven es empleada legislativa y artista autodidacta, asegura que intentó estudiar Artes Plásticas pero algunas cuestiones personales le impidieron continuar con la carrera. Ahora, su maqueta de la Cámara de Diputados, de 40 centímetros de alto, hecha íntegramente con fósforos, adorna uno de los pasillos de la Legislatura y es la sensación.

"Siempre supe que quería hacer alguna obra de arte grande, experimentar con alguna escultura y no tenía claro qué. El año pasado entré en un proyecto por el Bicentenario y me asignaron la parte de Patrimonio Histórico. Un día me estaba bañando y tuve esa idea, entonces empecé", comentó Cecilia a Tiempo de San Juan.

Un año, aproximadamente, es lo que tardó la joven en terminar su maqueta y, a pesar de que quería finalizarla en enero de 2021, se presentaron algunos problemas que la retrasaron.

Finalmente, para el 5 de julio, Día del Empleado Legislativo, Cecilia pudo presentar su obra en la Cámara.

"Es una representación de la Cámara. El escudo está hecho de porcelana fría y lo hizo una amiga mía que colaboró", comentó Cecilia.

Antes de su obra de la Cámara, Cecilia había experimentado con algunas cosas más chicas hechas con fósforos, que terminaron siendo regalos para su mamá pero el objetivo de hacer algo grande nunca abandonó su mente. En proceso. Así estaba la escultura antes de ser terminada.

La joven se desempeña en el área de Relaciones con la Comunidad, pero su carrera en el órgano legislativo es tan antigua como su amor por las artes plásticas. "Empecé en la Cámara como cadete, hacía mandados, después estuve en la parte de limpieza y ahora hago tareas administrativas", relató.

La sanjuanina que fabricó una réplica de la Cámara de Diputados con fósforos. pic.twitter.com/PifOCNzFVj — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 8, 2021

Para quienes quieran ir a visitarla, la réplica hecha por Cecilia está expuesta en la entrada del edificio por calle Las Heras, junto a otros muebles antiguos del recinto.