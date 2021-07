Quiénes son los tres elegidos del uñaquismo para el Congreso

El Frente de Todos acaba de definir su lista de precandidatos para diputados nacionales, conformada por Walberto Allende, Fabiola Aubone y Luis Rueda. Los tres son caras conocidas. Aquí te contamos quiénes son:

De cosechador al Congreso

El nuevejulino Walberto Allende fue confirmado como precandidato del Frente Todos, con un pase casi seguro a renovar su banca en el Congreso.

Su postulación era un secreto a voces, como dirigente del riñón uñaquista. Sergio Uñac le reconoce su lealtad para llevar temas locales al debate parlamentario nacional. Él se considera amigo personal del gobernador, desde épocas en que ambos eran intendentes y se codeaban con las mismas necesidades de cacique de pueblo.

Allende (66) entró a la Cámara de Diputados en 2017, con un alto perfil político: hasta el momento era ministro de Desarrollo Humano Provincial, donde había asumido en 2015 siendo parte del primer gabinete del pocitano.

En el Congreso ingresó como presidente del bloque “Todos juntos por San Juan” en tándem con los sanjuaninos Graciela Caselles y Florencia Peñaloza.

A lo largo de estos años, Allende encaró cruzadas populares en la Cámara baja, sobre todo referidos al aumento de tarifas durante la gestión macrista. Se declara provida y defendió fuertemente su postura en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En 2019 asumió como presidente del Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz período 2019-200, siendo la primera vez que la Argentina tenía la conducción de ese organismo.

Nacido y criado en 9 de Julio, proviene de una familia humilde de 7 hermanos. “Mi viejo laburó toda la vida en el parral, yo soy el segundo y no podíamos estudiar, porque había que salir del departamento, en esa época decidían los padres que vayan ahí. Nosotros tuvimos que ir a trabajar a la finca. No sé qué, pero me hubiera gustado poder estudiar, y tener una mejor preparación”, contó en una entrevista con este diario hace una década.

En 1981 entró al municipio como chofer. Ya militaba de chico en el peronismo, como toda su familia, lo que contrastaba en una comuna que en ese entonces llevaba décadas gobernada por los radicales. Se casó con Irene Díaz, con quien tuvo dos hijos, Leonardo y Laura.

Su primer cargo público lo alcanzó en 1995, como concejal, donde estuvo hasta 1999. En 2003 perdió las elecciones para intendente. En la primera gestión de José Luis Gioja fue director de Emergencia Social en Desarrollo Humano.

En 2007 se convirtió finalmente en jefe comunal terminando con la dinastía de los Uzair, y fue reelecto en 2011, dando inicio a la meteórica carrera política del trabajador de cosecha que logró ser uno de los más encumbrados dirigentes provinciales.

La ministra más política

Ana Fabiola Aubone es una de las cuatro ministras del actual gabinete de Sergio Uñac, al frente del Ministerio de Gobierno. Es abogada y procuradora.

Nació el 2 de mayo de 1977, en un hogar de Capital siendo la mayor de cuatro hermanos. Es hija de Alberto Aubone y Susana Venchiarutti y nieta de inmigrantes. Está casada y es madre de Martina y Santiago.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio La Inmaculada. Se recibió de Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Córdoba. Obtuvo postulación, curso de postgrado en Derecho Civil, en la Universidad de Buenos Aires. Y es miembro de Fundación CEDET, habiendo aprobado un pos título en Ciencias de la Legislación.

Al volver a San Juan en el 2001, luego de terminar su carrera universitaria en Córdoba, se acercó al partido Justicialista, sumándose a la Agrupación de Abogados Justicialistas. También se desempeñó como delegada de la Junta Electoral del Partido Justicialista, Congresal de la Junta Departamental de Desamparados y como Secretaria de Actas de la Junta Electoral del Partido Justicialista de San Juan.

Antes de ser ministra pasó por varios cargos en la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, en la Estación Experimental de INTA San Juan, en el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de San Juan, en la Cámara de Diputados de la Provincia. En el año 2015 asumió como Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno. Desde diciembre de 2019 es Ministra de Gobierno de San Juan.

El bloquista renovador

Pocitano de nacimiento y también productor, empezó su carrera política representando a los propios en una cooperativa de productores del departamento.

Luis, hijo de Nicanor Rueda y de Dolores Cornejo, se crió en Villa Aberastain, a una cuadra de la plaza. "Mi viejo murió cuando yo tenía 7 años, trabajaba en la Dirección de Arquitectura y durante una tormenta, en El Pinar, lo alcanzó un rayo”, cuenta. Entonces, su mamá tuvo que salir a trabajar de portera en la escuela Aberastain para darles de comer a sus 6 hijos. Fue dramático: estaba embarazada cuando quedó viuda. De Rawson se mudaron a Pocito, donde vive la familia materna y tienen una finca. Luis, en rol de hijo mayor apenas pudo se puso a trabajar la tierra que había quedado abandonada, y apostó a la cebolla y al ajo.

Tenía veintipico de años cuando se afianzó como productor, armando una cooperativa y gestionando la primera empacadora de ajos de Pocito. A la par de su trabajo surgió la política. Unos dirigentes del histórico PB lo vieron con energía y lo tentaron, cuando nadie en la familia de Luis había militado nunca. No se equivocaron: Rueda ganó dos internas del bloquismo –como delegado departamental y como presidente del comité Pocito-, fue presidente de la Juventud y hoy (2016) es la tercera autoridad del centenario partido a nivel provincial.

Ambas facetas, la de ajero y la de militante, lo habían llevado a conocer a Uñac. Se empezaron a ver hace casi dos décadas, cuando Luis andaba con el proyecto de la empacadora. De la mano del Frente para la Victoria, el bloquista fue en 2003 de candidato a concejal de Pocito, en la lista que consagró a Uñac como intendente. Pero no entró, entonces Uñac le dijo que se lo llevaría con él. Al final, perder lo hizo ganar un lugar privilegiado al lado de Sergio.

A Rueda lo conocen como la mano derecha de Uñac. Fue su secretario privado en la Cámara y ahora se lo llevó al Ejecutivo. En la oficinita donde siempre lo acompañan unas galletas dulces y un jugo de naranja funciona como una suerte de operador político y, tras bambalinas, conoce sobre todo lo que se decide en la casona de Desamparados.

Con Sergio, juegan al fútbol y comen asados juntos y para el joven Luis, el Gobernador es un hombre de consulta y un ejemplo.

Actualmente es presidente del partido de la estrella, cargo que anheló desde el primer día de vida partidaria.