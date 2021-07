Desde Salud Pública hablaron del pase sanitario y sobre la polémica en Valle Fértil: qué dijeron

"Nosotros lo que tenemos muy en claro y promocionamos desde el Gobierno es que la vacunación contra el COVID no es obligatoria, es voluntaria. Sí tenemos muy en claro también que en este caso en particular todas las medidas de prevención individual impacta en el bien social que es el que debe primar al momento de tomar las acciones individuales. Todas las acciones que desde el Gobierno y del Ministerio de Salud se promueven son para fortalecer e informar a la población cuáles son los beneficios que tiene de acceder a la vacunación, sin vulnerar por supuesto los derechos individuales que cada uno tiene partiendo de la base de que es una vacunación voluntaria", dijo este jueves la secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán, sobre el llamado "Pase sanitario" que se estudia en San Juan, en diálogo con Radio Estación Claridad.

Aclaró que no hay fecha confirmada para esta iniciativa provincial y que están analizando los términos que tendría. "Estamos analizando cuáles pueden ser las formas de promover la vacunación, no hay fechas establecidas, se están analizando los términos en los que se utilizaría este pase sanitario".

Estas definiciones se dan cuando en San Juan se abrió la polémica tras el decreto del municipio de Valle Fértil que directamente prohíbe la entrada de los municipales que no estén vacunados contra el COVID, y cuando se acaba de presentar un proyecto de ley para exigir en el ingreso a lugares públicos el "pase verde" que acredite la vacunación. Almazán dijo que no puede opinar sobre las iniciativas de este tipo pero aclaró que en el caso de Salud Pública la idea de un pase sanitario " tiene que ver con promover beneficios para personas que están vacunadas y para personas que no están vacunadas no podrán acceder a esos beneficios".

Justificó diciendo que "estamos convencidos que el poder acceder a la vacunación no solamente va a beneficiar a la persona que se coloca la vacuna, ya que previene las formas graves de la enfermedad y la mortalidad, sino que beneficia a la persona, a la familia y a la comunidad en general. Para vencer la pandemia necesariamente tenemos que tener la inmunidad instalada en la mayor cantidad de población".

Sobre la gente que no se vacuna, Almazán reconoció que falta información. "Creo que las personas pueden acceder a mucha información a favor y en contra de la vacunación. Falta informar y educar, y convencer de los beneficios que tiene la vacunación, tanto individuales como comunitarios. En eso trabajamos constantemente en Salud. Tengamos en cuenta que en el medio hubo mucha desinformación sobre la vacunación COVID, sobre si venía de un país o de otro, de eficacia y cuestiones que han generado dudas en la población que decidió aun no colocarse la vacuna".