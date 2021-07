Siete de cada diez sanjuaninos le dice sí al pasaporte sanitario en San Juan

Este lunes, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció en conferencia de prensa que en su distrito se implementará el "pase sanitario", el cual permite que sólo personas vacunadas puedan ingresar a bares, restaurantes y demás actividades con público. La medida se asemeja a lo que sucede en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron lo puso en práctica.

Ante este anuncio, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores qué opinan sobre el pasaporte sanitario y éstas fueron las respuestas.

De las 3091 personas que participaron en el relevamiento, el 39.95% fue para la opción "sí, porque es justo y sano para los vacunados", mientras que el 34.58% fue para la opción "sí, porque ayuda a la campaña de inmunización". Es decir, que e 74.53% de los sanjuaninos apoya la creación de un pase sanitario.

Por otro lado, el tercer y cuarto puesto fueron para las opciones "no, porque obliga a vacunarse a quienes no quieren" y "deberían sectorizar: vacunados por un lado y no vacunados por otro", con el 17.86% y 1.60% respectivamente.

Doble fecha del TC en San Juan: si habilitan el público ¿será obligatorio estar vacunado?

"El secretario de Deportes de San Juan, Jorge Chica, expresó en diálogo con la TV Pública que Es probable que haya un sector para el público vacunado y otro para persona que aún no se vacunan. Esto lo vamos a analizar con el Comité COVID".