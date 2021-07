Los sanjuaninos respondieron: ¿porqué no se vacunan los que tienen la posibilidad de hacerlo?

Hace algunos días, la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, expresó su preocupación por el bajo porcentaje de sanjuaninos que no se vacunaron, pese a estar contemplados en el Plan Provincial de Vacunación contra el coronavirus. Según la funcionaria, hasta el pasado martes, apenas el 13% de la población esperada del último grupo, integrado por mayores de 40 años y trabajadores esenciales, desde choferes de colectivos hasta empleados de comercio, se inocularon.

A raíz de esta situación, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores porqué no se vacunaron aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo y las respuestas fueron las siguientes: del total de los encuestados, el 31% aseguró que no se vacunó porque prefiere esperar y elegir que vacuna ponerse.

Sobre eso, la titular de la cartera de Salud dijo en Paren Las Rotativas que "la gente debe vacunarse más allá de los mitos, ms allá de que digan que una vacuna tiene más eficacia que otra. Eso nos va a llevar a la inmunidad y a la normalidad".

En segundo lugar, con el 28% de los votos, quedó la opción "porque no confío en las vacunas", mientras que en tercer lugar, con el 21%, la opción "porque tengo miedo que me haga mal"

En los dos últimos puestos del relevamiento quedaron, con el 12% y 8% respectivamente, las opciones "porque no tengo tiempo" y "porque no me dan permiso en el trabajo"

Al respecto de ésta última opción, la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio explicó que "estamos haciendo consultas para saber porqué los empleados de comercio no se vacunan. Creemos que hay muchos lugares donde no les dan permiso para ir a vacunarse. Nuestra mayor preocupación es el trabajo informal, en donde el empleador no quiere dar los certificados porque quedaría demostrada la relación laboral"