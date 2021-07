Su esposa murió y no puede comprar un cajón para sepultarla: "Es muy doloroso no poder despedirla"

Horas de mucho dolor vive por estas horas Pedro Santander debido a que su esposa falleció el pasado lunes y no puede sepultarla porque no puede comprar un cajón.

"Es muy doloroso. Estamos desde el día lunes detrás de un cajón especial para mi señora. Ella era gordita y además se ha hinchado y no consigo un cajón de ese tamaño. En el sector privado si hay, pero el cajón solo cuesta $195.000, es algo imposible para mi, no puedo pagarlo, y el sector municipal no hay, eh recorrido todos los servicios municipales y no consigo por ningún lado", expresó quebrado Pedro en diálogo con AM1020.

Según explicó, Pedro es trabajador independiente y quedó sólo al cuidado de sus seis hijos de 23, 19, 17, 14, 11 y 7 años. "Es una situación muy difícil y dolorosa para toda la familia. Necesitamos ayuda. Los vecinos nos han ayudado con lo que han podido, pero necesito que alguien nos de una mano, estamos desesperados"

"Ya va a hacer una semana que mi esposa está en una heladera y mientras no consigamos va a tener que seguir ahí. Es un dinero que no podemos pagar. Es una situación muy dolorosa", finalizó.