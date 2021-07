El universo del coronavirus en el corazón de los jóvenes

A partir del lunes 5 de julio la provincia comenzó a vacunar a los mayores de 18 años sin comorbilidades. Un gran número de personas que esperaba recibir su dosis para protegerse contra el coronavirus.

Tiempo de San Juan visitó uno de los más grandes centros de vacunación, el Estadio Aldo Cantoni, para conocer qué opinan los jóvenes sobre la pandemia, teniendo en cuenta siempre fueron el sector más polémico por su participación en fiestas clandestinas o el poco interés por conocer sobre la enfermedad o vacunación.

Quienes asistieron al Aldo Cantoni para recibir su primera dosis se mostraron esperanzados y entusiasmados por este acontecimiento. Todos coincidían en que estaban allí por voluntad propia, para protegerse del virus y proteger a quienes están a su lado.

Mauricio Palacio tiene 24 años, es trabajador de la construcción y le tocó vivir de cerca la muerte por coronavirus en el caso de un tío. Cerca, sentada y lista para dar su testimonio Nayme Gómez, de 29 años, es madre de niños pequeños y cuya pareja tiene un trabajo de riesgo al pertenecer al área de la sanidad. Yanina Castro, de 27 y estudiante, vivió la muerte de cinco vecinos por la enfermedad y esperaba ansiosa su vacuna. Lautaro Almazan, de 22, por su trabajo quería vacunarse apenas tuviera la oportunidad: él y su familia tuvieron COVID y la pasaron bastante mal. Y Micaela Solar, de 26 años, y su amiga Lena Romero, de 24, ambas estudiantes, no dudaron en recibir su dosis para cuidarse ellas, a su familia y todo el círculo íntimo.

A cada uno de ellos se les consultó sobre el motivo de la vacunación, sobre si conocen personas jóvenes que ya hubieran recibido su dosis; por qué creen que es un sector que cuesta captar para este acontecimiento; sobre si vivieron de cerca alguna muerte por COVID; cuáles son los cuidados que toman desde que comenzó la pandemia. Y, sobre todo, qué opinan de la participación de los jóvenes en fiestas clandestinas y sobre el desarrollo de la educación virtual en San Juan.

Lautaro, una de las personas que dio su testimonio.

Entre los testimonios, los jóvenes expresaron que el poco interés por recibir por parte de este sector se puede deber:

- "por las noticias, por las cosas que se dicen. En la cabeza de los jóvenes está el hecho de creer que si se contagian no la van a pasar mal, pero habría que recapacitar porque si nosotros nos contagiamos y llevamos el virus a personas que son de alto riesgo la pueden pasar mal. Tengo un tío que falleció de COVID".

- "hay gente que es antivacunas, respeto su opinión, pero me parece que están haciendo un mal y están desinformando, eso es un gran problema porque están esparciendo información falsa".

- "yo creo que tienen miedo a vacunarse porque es algo desconocido, que no sabés cómo va a funcionar en tu cuerpo".

- "por la ignorancia propia que hay, que prefieren escuchar más una teoría conspirativa en internet antes que leer sobre el virus. Esta misma ignorancia hace creer que te van a poner un chip, por no leer. Muy pocos de mi entorno se vacunaron".

- "los jóvenes se creen más fuertes, como que a ellos no les va a tocar por la edad. Pero yo he visto casos de jóvenes que sí han fallecido por COVID y ahí se tienen que dar cuenta que no son inmunes".

Mirá todas las opiniones en este video:

Luego, se les consultó sobre dos temas que siempre están a la orden del día y son foco de debate en la población: la participación de la juventud en fiestas clandestinas y la educación virtual.

Sobre el primer tema opinaron que:

- "hay que tener conciencia de lo que estamos viviendo, creo que si nos cuidamos entre todos vamos a salir más rápido. Y cuando se hacen las fiestas clandestinas no está ese pensamiento, y es donde está la mayor cantidad de contagios en los jóvenes".

- "es una estupidez muy grande, no he investigado muy bien el tema de qué sanciones reciben pero creo que deberían ser más severas".

- "creo que es la mayor irresponsabilidad que se está cometiendo, creo que no tienen conciencia de lo que están haciendo porque básicamente pueden llegar a matar gente".

- "eso es no tener conciencia, ellos creen que si el virus les agarra a ellos va a ser despacito y nada más. Entonces como no van a llegar al límite de muerte siguen sus vidas normales, salen a fiestas y esas cosas".

- "ellos no tienen empatía ni siquiera con su familia, porque si ellos llevan el virus a su casa pueden provocar algo feo. No tienen empatía con su familia, ni con amigos".

En este video, mirá los testimonios acerca de este polémico tema y sobre el desarrollo de la educación virtual:

En la primera línea de acción

También dialogamos con una de las enfermeras a cargo de la vacunación. Vanina Sosa está en pleno campo de batalla colocando la primera dosis a los jóvenes.

Vanina y su compañera, en la carga de datos.

"He visto que tienen buena aceptación y vienen con mucha fe a recibir la vacuna", dijo.

Y expresó que "damos la charla, les explico cuál es la vacuna que van a recibir y los síntomas que llegan a presentar. Las consultas que ellos tienen es que si pueden hacer vida normal, ir a trabajar o ejercicio por ejemplo". Mirá su testimonio en este video:

CÓMO HACER PARA VACUNARSE

A partir del 3 de julio se abrieron las inscripciones para que los jóvenes mayores de 18 años sin comorbilidades pudieran vacunarse en la provincia. El Ministerio de Salud Pública hizo el anuncio, y fue el lunes 5 cuando comenzó la colocación de la primera dosis.

Según los últimos datos oficiales, este último grupo de vacunación ya cuenta con 87.830 los anotados hasta ahora, más de la mitad de los previstos que son alrededor de 150.000.

Rawson encabeza el podio con 16.193 inscriptos hasta la fecha. Le siguen Chimbas con 13.839 y Capital con 11.161. Las mismas estadísticas discriminan a personas de 18 a 39 años embarazadas que entran también en este grupo, siendo la mayor cantidad de anotadas también las rawsinas, con 1.354; y las chimberas segundas con 1.173 anotadas.

El anuncio, con las autoridades del Ministerio de Salud.



Este nuevo grupo de personas se podrá inscribir en la página de Gobierno https://sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan . Luego recibirán un mensaje de texto del número 40340 con el turno, indicando la fecha, hora y lugar de vacunación.

Cuando sea el momento de acercarte a recibir tu dosis en uno de los Centros de Vacunación deben presentar DNI, constancia de turno y asistir sin ningún síntoma.