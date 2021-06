Gonzalo Robelis: quién es el sanjuanino que se esconde detrás de la risa con su stand up

Gonzalo Robelis es su nombre. Tiene 31 años, pero desde hace varios que encontró su pasión en el stand up. Lleva su arte a escenarios locales, y hasta hizo reír en otras provincias. ¿Pero quién es esa persona que da alegría con su arte?.

El sanjuanino viene de una familia de padre comerciante y madre ama de casa, con dos hermanos, pero donde el arte no es de generación. “Estudio Periodismo y si todo sale bien el año que viene me recibo, pero inicia en mí el asunto del stand up como una pasión”, cuenta.

Show: DISTANCIADXS - Espacio Teatral TeS - 27/11/2020.

Acerca del origen de este hobbie, Gonzalo explica que “siempre fui muy caradura en la escuela, con amigos, en asados y demás. Ellos me decían, `che, vos tenés que ser IMPRO (Improvisación)´. Probé en algún momento, inclusive estoy entrenando en es. Después me encontré con un amigo que me dijo que hiciera stand up, hice un taller de nivel inicial, la verdad me encantó y ahora no lo puedo dejar”.

Tenía 26 años cuando empezó a estudiarlo y de repente tuvo su primer show. “Era agosto del 2017, fue en el Café del Auditorio, la muestra del taller que había hecho con la gente de `Habla Stand Up San Juan´”.

El futuro periodista forma parte de un grupo de jóvenes que buscan darle preponderancia en la provincia al stand up. “En el año 2019 armamos con otros y otras comediantes de San Juan un grupo que se llama `Comediantes de Pie´. Nosotros tratamos de cambiar un poco el paradigma que tiene este arte en la provincia ya que se manejaba de manera muy diferente. Tratamos de mejorar, darle continuidad pese a que el año pasado por la pandemia no pudimos hacer mucho. El grupo activo está formado por 14 personas, pero en el grupo más amplio somos casi 30”.

Si uno le pregunta qué es lo mejor que le pasó haciendo stand up, Robelis asegura que “tuve posibilidad de participar de un certamen que se hizo en el 2019, donde habían comediantes de Mendoza y de San Juan, eran más de 40, y salí 2º; pero actué en un bar completo donde no me conocía absolutamente nadie y lo que hice le gustó a la gente, logré que se rieran un montón. Me pude sacar el quid de que si actuaba fuera de San Juan capaz que no servía lo que hacía y no fue así. Ahí dije, `che, no soy tan malo haciendo esto´”.

Y así como hay quienes ya lo vieron actuando acá, lo mismo pasó en Mendoza y Buenos Aires: “en el año 2019 viajé a hacer un taller intensivo de stand up con Lisandro Angelini, y aprovechando que estaba en CABA, pude actuar en un bar porque la verdad es que no tenía mucho para agendar más fechas”.

¿El stand up lo tomas como hobbie o como forma de vida?

“Acá en San Juan es muy difícil vivir del stand up, es casi imposible. La mayoría lo hace como hobbie. Lo tratamos de profesionalizar lo más que se pueda porque si no, no crece esto. Pero vivir, vivir no. Cada uno tiene su trabajo.”

Robelis se las ingenia muy bien para trabajar en el área de soporte técnico de una empresa, estudiar periodismo y perfeccionarse en el stand up. Pero a lo largo del tiempo este joven artista quiere hacer una carrera en los medios de comunicación sanjuaninos.

“En mi caso puntual no lo tomo al stand up como una profesión puntual para vivir. Lo que quiero es vivir de los medios, por más que suene medio difícil. Trabajé en radio porque me gusta muchísimo, hice relatos también. Me encantaría dar mis primeros pasos en la tele, me gusta escribir también. A lo que le estoy dedicando mucho tiempo y dinero es a ser periodista básicamente. La comedia me da muchísima satisfacción y le pongo mucho empeño”, explicó.

Gonzalo, al igual que muchos comediantes de la provincia, está interesado en que se le de más “preponderancia en San Juan” a este tipo de arte. “Me gustaría que se pueda posicionar dentro de la oferta turística, que sea tenido en cuenta a la hora de elegir qué se puede hacer en un espacio escénico, que se generen espacios culturales, ya sea por parte del Estado o de gestión privada. También nosotros tenemos que hacer nuestra parte”.

Su fiel compañera

Gonzalo está en pareja hace más de diez años. Y si hay alguien que lo ha visto crecer en su profesión, capacitarse, abajo o arriba del escenario es Ana María. Ella es arquitecta, y con un doctorado a punto de culminar. “Se sabe los textos de memoria”, dice el comediante, porque como convive con ella es muchas veces quien lo ayuda en sus procesos creativos.

“El proceso creativo del stand up puede surgir de muchas maneras”

En este audio de la entrevista escuchá cómo el comediante crea sus textos e incluso cómo incluye cosas que le pasan en su vida cotidiana.

Si aún no pudiste verlo en los escenarios y reírte a carcajadas, el comediante grabó este imperdible video (con el que no dejarás de reír) mostrando parte de lo que hace, para todos los lectores de Tiempo de San Juan:

Repasá en estas imágenes algunos de sus shows.

Show: Más que asmáticos - En "Sala Z" - Fecha: 04/08/2018

Copa Club de la Risa. En Bar "Natura". Fecha: 22/06/2019