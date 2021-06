"Mi papá murió en mis brazos": así fueron los últimos días del matrimonio sanjuanino que murió de coronavirus

Celina Rivas (38) y Rodolfo Guevara (40) fueron el primer matrimonio de San Juan que murió de coronavirus. El padre de la familia contrajo inicialmente la enfermedad y a los pocos días falleció con un complicado cuadro de salud. En tanto que la mujer, que estaba embarazada, dio a luz por cesárea a su hija de 7 meses y murió en la terapia intensiva del Rawson. Ambos se fueron sin poder conocer a la recién nacida, que quedó huérfana al igual que sus tres hermanas. La mayor tiene 19 años y la más pequeña es una recién nacida. Por tal motivo, varios sanjuaninos se han movilizado en las redes sociales y han armado campañas de solidaridad para contribuir a la familia afectada. Pero ante la posibilidad que algún mal intencionado se aproveche de la situación y pasen datos bancarios falsos, en la siguiente nota te presentamos de manera completa un caso que conmociona al país y los datos chequeados para que puedas colaborar con ellas si lo deseas.

Quien contó cómo fueron las últimas trágicas semanas en la familia fue Tamara Guevara, de 19 años, que ahora junto a sus abuelos tendrá la tutoría de sus hermanas. La joven habló en el programa Paren las Rotativas de Canal 13 y contó los difíciles momentos que les toca pasar por culpa de esta enfermedad. Vio morir a su padre en su propia casa y a los días su madre tuvo una complicación que la dejó en coma. Después también perdió la vida y en medio de ese dolor llegó una nueva integrante a la casa. A pesar del momento crítico, Tamara se mostró firme y clara en cuanto a su función en estos momentos: "Tengo que salir adelante por ellos y por mis hermanas”. Conocé en caso en el siguiente video:

Como bien contó Tamara, su madre estaba embarazada cuando contrajo coronavirus. Las complicaciones que la enfermedad la generó obligaron a que tenga a su bebé antes de tiempo. Y al dar a luz, su estado fue tan delicado que rápidamente tuvieron que intubarla y no pudo conocer a su bebé.



Al mismo tiempo que pasaba esto, Rodolfo Guevara (padre de la familia), tuvo una seria complicación por el mismo virus y murió en su casa ante la presencia de sus hijas. “Murió en mi domicilio porque no había camas y lo hicimos atender por el ESI. Estuvo con suero dos días con oxígeno y cuando se quedó sin el segundo oxígeno llamamos a la ambulancia para que lo busque y lo lleve. Pero le dio un paro y con mi abuela lo tuvimos que retener. Llegó la ambulancia del ESI y la doctora, que estuvo mucho tiempo para ponerle el oxígeno, me dio una máscara de reservorio con algo que se aprieta para darle más oxígeno. Yo lo tenía y le hacía eso, mientras trataban de ponerle el suero, pero le dio otro paro y falleció”, contó la joven de 19 años en Paren las Rotativas.

Pero la tortura no terminó allí. Días después también falleció su madre y ella quedó a cargo junto a sus abuelos de sus tres hermanas: Juliana de 17, Mía de 11 y la recién nacida Martina. En este sentido, lamentó que sus padres no conocieran a su última hija cuando “estaban muy contentos esperándola”. No obstante, aún en el dolor, sabe lo que le dirá a la bebé cuando crezca: “Les voy a decir a ella y a mis otras hermanas que los recuerden con lo mejor, que fueron unos excelentes padres, que dieron todo por nosotras y que ellos hubiesen querido estar con nosotros”.

Por último, la familia quedó en una difícil situación económica porque tuvieron que cerrar el negocio que atendían los padres en el rubro gastronómico. Y en varios grupos de redes sociales se está difundiendo su caso para colaborar. Y desde la familia pusieron a disposición los siguientes datos para los que quieran aportar alguna donación con las que esperan seguir adelante, al menos durante un tiempo.

CBU: 0720507188000036169854