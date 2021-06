Insólito: el titular de una repartición nacional en San Juan y los trabajadores restringen la atención en reclamo de vacunas

Los trabajadores de ANSES en San Juan dieron comienzo a un reclamo que promete afectar el servicio brindado al público por varios días. Piden ser incluidos en el calendario de vacunación contra el Covid-19 y de ahora en más dicen que van dejar de atender al público durante una hora por jornada hasta que reciban una dosis. En caso que esto no suceda, prometen hacer extensiva la medida y cuentan con el apoyo del titular del organismo en la provincia Pablo Ruíz.

Este último detalló que "hubo una asamblea de los trabajadores y se determinó que no atiendan por una hora. En principio van a seguir con esta medida hasta no tener la vacuna y en otras oficinas de ANSES está pasando lo mismo". Y agrego que "también existe la posibilidad que se extienda esta medida bajo otra forma de reclamo para no atender por más horas".

Los empleados de Anses, al igual que muchos empleados públicos, todavía no fueron incluidos en el calendario de vacunación. Al consultarle al titular de la UDAI sobre por qué deberían estar primero los trabajadores de ANSES en vez de cualquier otro empleado público, Ruíz afirmó que "nuestro nivel de atención es muchísimo más grande que el de cualquier organismo y nosotros nunca paramos y seguimos trabajando de forma normal". En tanto que el Ministerio de Salud de la Nación todavía no informó en el calendario que rige para todo el país una fecha determinada para ningún empleado de la administración pública en particular.

"Más tarde van a definir el camino a seguir, pero las dos UDAI se van a sumar a esta medida de fuerza y en Rawson podría trasladarse el mismo conflicto, porque es una medida de los trabajadores y no me opongo", dijo Ruíz sobre esta insólita protesta.

Por otro lado esta asamblea de una hora de duración hizo retrasar la atención de las personas que habían conseguido un número. Acerca de esto Ruíz expresó que claramente van a demorar en resolver los problemas de cada uno; sin embargo se comprometió a que atenderán a todas las personas que estaba previsto. Por último, el titular de Rawson, Raúl Romero de momento no quiso hacer declaraciones al respecto.