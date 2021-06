Habla el caucetero que se viralizó por los "osipados": "Estudié periodismo hasta 2do año porque no me alcanzó"

Pericles Galo Salinas tiene 37 años y todos en Caucete lo conocen como "El Pato". Esta semana, el periodista traspasó las fronteras de su departamento por un video en el que se lo ve entrevistar gente en la puerta de un hospital. Ahí, el "Pato", decidió preguntarle a los pacientes que esperaban para hacerse un hisopado pero cometió un error y dijo "osipados".

El video del periodista se viralizó en toda la provincia y hasta desde Mendoza le hicieron memes para burlarse de él.

Tiempo de San Juan habló con Salinas que reconoció: "Me equivoqué como le puede pasar a cualquiera pero el video está editado". Para él, alguien con muy mala fe quiso perjudicarlo por sus opiniones.

Captura del video que se viralizó en el que se burlan de Salinas.

Según contó el caucetero, más adelante en la misma nota, reconoció su "pifiada" y aclaró que la palabra correcta es "hisopados" pero esa parte no sale en el viral del momento.

"Yo me enteré ahí no más pero me tiene sin cuidado. La parte mía es hablar con la gente, es el trabajo solidario. No me lo tomé ni mal ni bien. Soy un ser humano que tengo mis errores como cualquiera y prefiero que se viralice una equivocación y no por hacerle algo malo a alguien", aseguró.

Pero el periodismo no es algo nuevo para "Pato" que comenzó a relatar partidos de fútbol hace diez años y hoy trabaja para varios medios que se dedican a difundir la realidad de su departamento.

"Trabajo para FM del Sol, para Somos Caucete y tengo mi diario que se llama Pato Informa y es sobre política y deportes", contó Salinas.

Para él el periodismo es una pasión y "realmente hay que amarlo para dedicarse a esto". Él estudió hasta segundo año de la carrera pero luego no pudo seguir. "Yo tengo estudios primaros, secundarios y llegué hasta el segundo año de periodismo porque no me alcanzó", comentó.

Pato tiene otras habilidades como la peluquería, la cocina y hasta la carpintería pero le gusta el periodismo y "estar en contacto con la gente". "Desde que arranqué en 2005 dije: esto es lo mío".

En su moto Appia 150cc el comunicador va detrás de la noticia, inclusive afuera de Caucete y cubre información de San Martín, 25 de Mayo, Angaco, Santa Lucía y Albardón.

"Yo a los que se burlaron les digo que los perodono, Dios está conmigo y yo le voy a pedir que también él los perdone. Yo voy a seguir ayudando a la gente", concluyó.