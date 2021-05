Para Salud Pública ‘es muy probable’ que la variante Manaos ya circule en San Juan

“En el primer momento nos decían ‘cuándo informan que hay circulación viral comunitaria’ y lo mismo pasa en esta situación. Si en San Luis, Mendoza y La Rioja está determinado que circula la variante Manaos, por qué no decimos que acá también. Es porque no podemos asegurar algo sin tener la confirmación. Viendo cómo se comporta la virulencia de la enfermedad en personas que tienen mayor circulación y exposición comunitaria, es muy probable que la tengamos”, dijo este miércoles el Subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, en una amplia entrevista que dio a Canal 13 San Juan.

“Estamos muy expectantes del informe del Malbrán respecto de las diferentes variantes que circulan en la Provincia. Epidemiología de la Nación está viendo con preocupación la diseminación de diferentes variantes que son de alto riesgo y que generan graves consecuencias”, dijo sobre las muestras locales que están siendo analizadas, por pedido de Nación, en el famoso instituto.

“Como sociedad estamos haciendo poco, espero que en dos semanas la gente lo entienda, se cuide, y disminuyamos los contagios y el uso de terapia intensiva. Hoy, transcurridas tres semanas de las nuevas restricciones poco y nada se ha visto de disminución. Tenemos 300 casos arriba cada día y cada vez mayor requerimiento de internación en terapia intensiva”, lamentó el funcionario.

Los resultados de las medidas

Espejo dijo que “recién ahora comenzaríamos a ver el impacto de las medidas porque se ven los resultados a los 14 días”.

Analizó que ven un desapego a las normas. “Todos los lugares que conglomeran personas como son comercios, clubes, transporte, se veía un alto grado de incumplimiento por eso se hizo hincapié en restricciones que ya estaban dictadas”.

Valoró que el aumento de casos en las últimas 3 semanas es muy importante con crecimiento sostenido de 350 casos diarios.

“Se agudizaron restricciones en actividades sociales y de esparcimiento que no son tan esenciales para la población siendo la salud lo más importante”, remarcó.

Contó que “nos damos cuenta por el asistencialismo y en las entrevistas con el familiar y contactos estrechos que la grandísima mayoría asume que el contagio se dio en una reunión social”.

También los nuevos casos corresponden a grupos etarios que han incrementado desproporcionalmente su positividad son los de 14 a 25 y entre los 40 y 55, “jóvenes y adultos jóvenes papás de ellos”, indicó.

La proporción de adultos jóvenes en terapia intensiva llama la atención. En la primera etapa de la pandemia, la internación en el área crítica de mayores de 40 años era menor de 1% y ahora de 10%. Y están falleciendo también menores de 40 años, aseguró. Los de este grupo etario son los que más crecieron en contagio, entre un 280% y 335%, informó. Son grupos de mayor movilidad y que no han accedido a la vacunación.

“Hace muchos años que no se veía tantos pacientes con estos niveles de distrés respiratorio, es decir, pacientes que necesitan ser ventilados, entubados o con el uso de escafandra que es sólo para algunos”, relató.

El dilema de las camas de terapia

El funcionario desmintió que San Juan tenga su sistema de terapia intensiva saturado. “Ha habido diferentes reportes e incluso una comunicación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva donde ubicaba a Mendoza y San Juan al tope del uso de camas críticas. Nosotros siempre pedimos que se guíen por la palabra del Ministerio que diagramó un plan de expansión en etapas y dice que en el fin el sector público puede disponer de 116 camas críticas y el sector privado de 110. La publicación de la Sociedad Argentina y otras organizaciones contemplan únicamente el sector privado y sin tener en cuenta la expansión. Eso hace que los números sean tan disímiles”, explicó.

El porcentaje hoy de ocupación de pacientes COVID es del 48% en clínicas privadas y del 31% en centros públicos. Hay que tener en cuenta que en la primera ola de pandemia los pacientes no COVID prácticamente no ocupaban camas porque no había movilización social. Hoy el sistema recibe en área crítica a ambos pacientes. En el sector privado los pacientes que no están internados por coronavirus insumen el 46%. Es decir, que en el sector privado el margen de acción es escaso pero en el público es menor y hay posibilidad de expansión, según las afirmaciones de Espejo.

“No es que la gente se queda sin cama pero cuesta conseguir”, aseveró. Y agregó que por eso y para garantizar la equidad, se armó en el Ministerio un centro de coordinación de pacientes de manera que vayan a la cama que corresponda de acuerdo a su criticidad y no por su poder adquisitivo, financiador o lugar de residencia.

Vacunas

“Todas las vacunas que llegaron a la provincia son absolutamente seguras y hemos superado la inmunización del 50% de nuestra población objetivo. El equipo de salud está vacunado el 90% con doble dosis”, subrayó.

Analizó que en la crisis mundial de vacunas, los productores no han cumplido con ningún contrato y que la OMS priorizó la primera dosis.

Sobre la continuidad de la vacuna Sinopharm, dijo que van llegando remesas muy pequeñas y se están convocando algunos sectores que han recibido la primera dosis, “pensando que no se sabe si va a haber continuidad porque el productor ha decidido vacunar primero a su población porque India tiene una compleja situación”.

Pero además de Sinopharm, aclaró, vienen a San Juan otras vacunas que sí están llegando. La estrategia es poder llegar a toda la población posible con primera dosis y luego comenzar con la segunda.

“No es que si no se coloca en periodo no sirve la vacuna, ya que es el tiempo mínimo a esperar para la segunda dosis. Si se difiere la colocación más allá del tiempo inicial no hay disminución de la efectividad. En la Sinopharm se puede diferir hasta 3 meses”, remarcó.

Orgullo sanjuanino

El fin de semana se dieron tres aeroevacuaciones en pacientes COVID, llevando terapistas en helicópteros para estabilizar al paciente y derivarlo a la terapia, operativo que es único en el país, reveló Espejo. Recalcó los dispositivos de cápsulas ARCA creados y patentados por biotecnólogos sanjuaninos y reconocidos por Nación, que ayudan a los traslados seguros.