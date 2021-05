Tremendo caso: le hackearon las redes a una sanjuanina y ahora la extorsionan en dólares

Los ciberataques cada vez son más frecuentes en el mundo digital y en las últimas horas se conoció el caso de una sanjuanina que fue hackeada y ahora es extorsionada por el secuestrador. Se trata de Melisa Giménez que tiene un local de ropa en Avenida Córdoba antes de Catamarca, Capital, y utiliza un Instagram para realizar ventas en la provincia. La misma red social cuenta con un poco más de 11 mil seguidores y el pasado viernes fue vulnerada por una persona que sería procedente de Turquía.

"El día viernes me cambian absolutamente toda mi identidad. Cambiaron el mail, el número de teléfono mío y otros datos en menos de una hora. Ni siquiera tuve tiempo de avisarle a Instagram lo que estaba pasando", comenzó narrando Melisa a este diario. Y agregó que "el secuestrador se comunicó conmigo a mi cuenta personal pidiéndome 100 dólares o bitcoins para que me devuelva la cuenta. Yo le dije que acá en Argentina el dólar es una moneda difícil de conseguir y me dijo que la cuenta está en venta a nivel mundial".

De momento Giménez no realizó ninguna denuncia a la policía y está tratando personalmente con el hacker que tomó posesión de la cuenta. "Hasta el momento no he encontrado nada que sirva para respaldarme legalmente. Ya se hicieron los reportes, pero hasta el momento no me han respondido", afirmó.

Por otra parte, las consecuencias del ciberataque ha sido muy nociva para las ventas en su local. "Esto me perjudica 100% el negocio porque para todo usamos el Instagram. El lunes cuando abrimos noté las consecuencias porque las ventas bajaron hasta un 70%", finalizó.

Conocé más de su historia en el siguiente video exclusivo de Tiempo de San Juan: