Tras el paro del campo, los sanjuaninos podrían pasar una semana sin carne

Una foto que preocupa es que, en medio de las restricciones que anunció el Gobierno Nacional por la pandemia, haya desabastecimiento de carne en el país debido al paro que impulsó el campo, como protesta al cierre de las exportaciones. En ese contexto, dos figuras ligadas al sector indicaron que después de los feriados podría haber faltante de carne. Uno de ellos anticipó que los sanjuaninos podríamos pasar una semana sin carne.

En primera instancia, el secretario de Agricultura, Marcelo Balderramo, indicó que habrá sotck del producto hasta mediados de la próxima semana porque, en las últimas 72 horas, entró casi el doble de la cantidad que habitualmente ingresa a San Juan. "Calculamos que hasta los feriados no va a haber ningún inconveniente y la provincia estará abastecida. Pero tampoco no sabemos hasta cuándo va a durar ese abastecimiento", sostuvo en una entrevista con Canal 13.

Consultado por este medio, el empresario Sebastián Parra coincidió con el funcionario sobre la fecha límite (el miércoles 26 de mayo) y calculó que unos siete días después, es decir el 3 de junio aproximadamente , la situación se normalizaría. Mientras tanto, no habría carne durante ese tiempo, para el representante de la carne, siempre y cuando la Mesa de Enlace no estire la medida de fuerza.

Luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera restringir las exportaciones de carne por un mes, con el objetivo de bajar el precio de la carne, los empresarios afectados que controlan el mercado resolvieron el cese de la comercialización de carne vacuna a desde el jueves. Así, en el Mercado de Hacienda de Liniers, este viernes por la mañana no se registró ningún ingreso de ganado a los corrales que se vieron vacíos, cando normalmente se registra un movimiento de 9 mil animales.

En esa disputa de rurales y Nación, que se extendería hasta el 28 de mayo inclusive, varios puntos del país van a quedar desabastecidos. La duda está en que cuánto tiempo durará esa situación.

"San Juan no produce la carne que consume. La buena noticia, por el momento, es que en el punto de control que tenemos en la Planta de Faena y Frigorífico de Rawson ha incrementado el ingreso de carne. Esto fue en las últimas 72 horas", señaló Balderramo.

El mismo detalló que de la carne faenada que llegó -que usualmente acumula entre 10 mil y 15 mil kilos de carne por camión- superó los 25 mil kilos por camión.

Parra, por su parte, explicó que esta duplicación en la entrada de carne ha estado garantizada por los frigoríficos, que pidieron más carne de lo normal.

"Si el paro termina el viernes 28, el lunes ingresa el ganado a los corrales, el martes y miércoles se realiza la faena y el jueves o viernes podría estar llegando la carne", especuló.

A pesar de advertir una semana sin carne para los sanjuaninos, aseguró que el paro del campo no se va a sentir tanto por la cuarentena estricta que se anunció. "Tal vez el hecho de no poder reunirse impacte en la disminución del consumo", añadió. Además, adelantó, que va haber carne de provincias vecinas que también son productoras -como Mendoza-, que no dependen directamente de la centralización situada en Mataderos.

¿Y el precio baja?

Si bien el cepo a la carne fue determinado para generar una disminución en el precio, el empresario indicó que, con las nuevas restricciones, la carne subiría sólo un poco su valor. "Sería un poco más caro por la dificultad de conseguir animales. Cuánto mucho subiría 20 pesos por kilo", sostuvo.

Además, admitió que frente al desabastecimiento, podría haber especulación de parte de algunos con los precios. "No creo que sean tantos los que especulen porque tarde o temprano el círculo se les cierra", dijo.

"La gente tiene que entender que los costos superan a los productores, que ellos no son los enemigos y que, como cualquier otro que comercializa un producto, quiere ganar y darle valor a su trabajo. El problema no es que la carne esté cara sino que la gente haya perdido el poder adquisitivo y que la inflación haya recortado los salarios", cerró.