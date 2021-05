El comercio sanjuanino, muy preocupado: "Este cierre inicial por 9 días significa un 30% menos de días trabajados"

Frente a las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno nacional por el COVID 19, Cámaras de Comercio y Centros Comerciales de San Juan emitieron un comunicado manifestando su "profunda preocupación por el futuro inmediato de nuestros comercios".

El Gobierno nacional anunció la declaración de nueve días seguidos de confinamiento a partir de las 00 horas del sábado y hasta el domingo 30 de mayo. Y desde el comercio aseguran que "este cierre inicial por 9 días significa un 30 % menos de días trabajados, sumado a las bajas ventas producto de la inflación y profunda recesión nos empujarían al colapso".

A continuación el comunicado completo y los firmantes:

"Los abajo firmantes Cámaras de Comercio y Centros Comerciales de San Juan, ante las medidas tomadas recientemente a nivel nacional de restricciones totales de actividades económicas y sociales, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el futuro inmediato de nuestros comercios .

Comprendemos la emergencia sanitaria y nos hacemos parte, siempre hemos cumplido y promovido el cumplimiento de los protocolos sanitarios, es por ello que en el sector comercial no hay prácticamente infectados en ocasión de trabajo, cuidamos la salud de nuestros trabajadores y del publico en general. ESTE CIERRE INICIAL POR 9 DÍAS significa un 30 % menos de días trabajados, sumado a las bajas ventas producto de la inflación y profunda recesión nos empujarían al colapso. Es por ello que solicitamos que nuestro gobierno provincial tome medidas razonables que cuiden la salud y el trabajo de los sanjuaninos, el cierre como esta planteado es total, todos los comercios son esenciales, sin ellos no hay trabajo y nos empujan a la quiebra. El cierre no puede ser total, es irrazonable, podemos y debemos encontrar soluciones inteligentes que nos permitan sobrevivir a esta pandemia. Invitamos al Gobierno de la Provincia de San juan una reunión con carácter excepcional y urgente antes de la toma de medias restrictivas, tenemos propuestas valiosas, entre todos podemos encontrar la mejor solución, esperamos respetuosamente su convocatoria.

Cámara de Comercio de San Juan

Comerciantes Unidos de San Juan

Cámara de Comercio de Rawson

Cámara de Comercio de Chimbas

Cámara de Comercio de Pocito

Cámara de Comercio de Caucete

Cámara de Comercio de Jachal

Cámara de Comercio de 25 de Mayo"