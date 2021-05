Las especialidades médicas más riesgosas en pandemia y los "plus" que pagan los sanjuaninos

Todos los profesionales de la salud están expuestos al coronavirus, pero hay ciertas especialidades que están en mayor contacto con las vías directas de contagio del organismo humano. Desde odontólogos, otorrinos, anestesistas, gastroenterólogos, endocopistas, fonoaudiologos y oftalmólogos son algunas de las ramas de la medicina que tienen mayores posibilidades de contraer el virus; sin desmerecer por supuesto, a los profesionales que exponen su vida día a día en la primera línea de batalla contra el virus en los hospitales públicos.

Al comienzo de la pandemia los médicos especialistas solo se atendían las urgencias y con el tiempo se fueron habilitando distintos servicios. En esa primera apertura el conocimiento de cómo se propagaba el virus era escaso y los protocolos tendían a ser sumamente complejos. Ahora se tiene un poco más de conocimiento y en varios casos los mismos fueron modificados, siendo fluctuante también el costo que asume el paciente que realiza la consulta. Otro factor a tener en cuenta es que durante los primeros meses de pandemia había escases de ciertos insumos como barbijos y alcohol, lo que encareció considerablemente el abastecimiento de los materiales de trabajo para las especialidades médicas.

Así lo explicó el presidente del Círculo Odontológico de San Juan, Jorge Castro, “por citar un ejemplo, al comienzo de la pandemia no se conseguía ni barbijos y una caja la podías llegar a pagar a 5 mil pesos; en cambio ahora la conseguís en un valor que ronda entre los 1500 y 2000 pesos dependiendo la inflación”. Y agregó “además había que usar el barbijo N95, que no se lo conseguía y con el uso adicional de la máscara era insoportable para atender”. Otro de los costos que bajaron fueron los camisolines EPP (Equipo de protección individual) que tenían un valor que rodaba los 600 pesos y ahora se los consigue a 150, según explicó Castro. También el alcohol líquido llegó a costar 600 pesos el litro y en otros casos los costos fueron exorbitantes. “Por eso el año pasado el paciente tenía que pagar 1500 pesos de plus para cubrir el protocolo y es posible que hoy alguno que otro odontólogo todavía lo sigue cobrando así, pero en líneas generales el protocolo hoy sale entre 700 y 800 pesos”, sostuvo el presidente del Círculo Odontológico que nuclea alrededor de 600 profesionales. Aunque también hay clínicas donde el costo llega a los 3000 pesos por paciente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que sabemos con respecto a las principales vías de transmisión son el contacto directo desde las manos hacia las mucosas y las gotitas Flügge y las partículas pequeñas que se expulsan al hablar fuerte, toser o estornudar.

En el caso de los otorrinos, que se caracteriza por una exploración física con instrumentos y aparatos específicos, la posibilidad de contagio es aún mayor. Por tal motivo las medidas de prevención son tan importantes para los profesionales de la salud como para los pacientes.

Natalia Leglisse, gerenta administrativa de la Clínica Nariz, Garganta y Oído, sostuvo que “en nuestro caso por el servicio que brindamos tuvimos que extremar medidas y sumar a las que ya la gente conoce en el ingreso de cada edificio. Además, aquí todos vienen con dolor de garganta o mocos y no podemos distinguir quien tiene Covid o no, por eso el médico que atiende tiene que vestirse con camisolín, guantes, máscaras, barbijos K-95 (que son más gruesos) o usar doble barbijo quirúrgico”. Y agregó que “para cubrir todos los gastos y los adicionales de limpieza se ha tenido que recargar al paciente con un plus de 600 pesos”.

Al respecto existen distintas realidades con las obras sociales. Algunas han creado un código que permite facturar el kit de bioseguridad y el paciente no tiene que abonar nada en el lugar, pero no todas tienen ese beneficio. Otras lo hacen de manera parcial al descuento, con reintegro y otras ni siquiera lo contemplan al gasto.

¿Cambió algo a un año de pandemia?

“Los protocolos fueron cambiando a medida que se supieron más datos de cómo se contagia el virus. Al comienzo al ser algo nuevo el protocolo era más caro por todo lo que implicaba y recaudábamos menos porque tenías que esperar tres horas entre paciente y paciente, hoy en cambio ventilas media hora y podés volver al trabajo”, afirmó el presidente del Círculo Odontológico de la provincia.

La realidad de este sector fue mejorando con las aperturas que anunciaron en su momento. “Hoy estamos en un índice de facturación aceptable, eso marca que los consultorios en general han tenido un repunte en San Juan”.

En cambio, en el sector de otorrinos dicen que la reducción de la cantidad de pacientes para atender en el consultorio y la disminución de camas para procesos quirúrgicos ha sido un claro perjudicial para las cuentas de varios profesionales.