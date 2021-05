Con control policial, así se vive el Superclásico en San Juan

El Superclásico del fútbol argentino es el evento más esperado en todo el país y San Juan no es la excepción. Decenas de sanjuaninos viven el partido en cafés céntricos. Hay gritos, cánticos y sana rivalidad. Todo dentro del protocolo contra el coronavirus. También hay un operativo policial para controlar que no haya aglomeraciones. En la previa al partido, las autoridades de la cartera de Seguridad de la provincia pidieron a la población que no se reúna en masa a ver el espectáculo deportivo. Tiempo de San Juan recorrió el centro capitalino para tomar el pulso de la calle este domingo.