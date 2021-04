Creciente demanda: recomiendan que el pedido de un tubo de oxígeno sea sólo por "prescripción médica"

En Argentina los casos de coronavirus aumentan y eso trae aparejado una fuerte preocupación a nivel nacional por la falta de oxígeno medicinal. Pero, ¿cuál es la situación en la provincia?, ¿hay mayor demanda?, y sobre todo, ¿cómo es la demanda de particulares?.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de la provincia y dueño de la empresa La Platense S.A., único fabricante de oxígeno medicinal en San Juan y que provee al Estado, explicó cómo es el panorama.

"La provisión del oxígeno medicinal está asegurada. Nosotros hace un año inauguramos una nueva planta productora, sumado a las dos plantas que teníamos por ahora la realidad es que está asegurado, tenemos producción", expresó. Y se explayó: "en estos momentos estamos enfrentando lo que está sucediendo con la capacidad de poder proveer en caso de que se incremente, en caso de ser mayor la demanda poder poner en producción las plantas que tenemos de buck up".

"Sin dudas se incrementó la demanda, San Juan no es una isla, por supuesto lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires no está sucediendo aquí. Sí hay un un cremento de la demanda pero creemos que con la madurez que tiene la población sanjuanina respecto a los protocolos y todos los cuidados que tenemos que seguir teniendo en función de barbijo, distanciamiento, y sumado al nuevo tipo de vacunación que se está haciendo en San Juan esperamos que esto se amesete y no siga progresando, en caso que el requerimiento sea mayor estamos preparados para responder las demandas", explicó.

Cúal es la situación respecto a la demanda de particulares

El presidente de la Unión Industrial dijo que "las internaciones domiciliarias tienen que ver con las obras sociales. Nosotros tenemos acuerdos con las obras sociales, hay empresas de internación domiciliaria. El médico le receta cuál es el equipamiento que necesita, es de acuerdo a la necesidad y no tiene ningún sentido que todo el mundo tenga un tubo de oxígeno por si acaso, si no por prescripción médica". La empresa da el equipamiento de oxigenoterapia en la sucursal ubicada sobre calle 9 de Julio.

"En el caso que sea Obra Social Provincia, que es la obra social más importante que hay en San Juan, está todo muy digitalizado, se hace el pedido a través de obra social, el médico lo que receta y a partir de ahí nosotros proveemos el servicio. En el caso de que sean tubos, se hace el pedido en la mañana, nuestros camiones reparten de tarde", comentó Goransky.

