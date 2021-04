A dos meses del aumento de tarifa, una fracción de taxistas presiona por un nuevo incremento

A dos meses de efectivizarse el aumento de tarifa en taxis y remises, la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE) salió a realizar un nuevo reclamo en las calles del microcentro durante la previa de las negociaciones con la Subsecretaria de Transporte. Ya en enero de este año, el gobierno local avaló un aumento tarifario para la modalidad taxi donde se dejó la bajada de bandera nocturna en $52,74, mientras que la diurna cuesta $47,88. En tanto, los 40 segundos de espera (se actualiza en ese tiempo) tiene un valor de $3,19 en el día y $3,52 en la noche. La hora de espera está en $288 con luz de día, mientras que en la noche sale $316,80. Sin embargo, ahora desde algunos sectores buscan un nuevo aumento. En tanto que otras voces de los trabajadores se niegan a efectivizar un incremento por distintos motivos.

El subsecretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz, habló con este diario y dijo que "este lunes vamos a reunirnos como estaba programado con todos los sectores para escucharlos y poder llegar a un acuerdo. Recordemos que en enero se realizó un aumento del 20%, pero para ellos parece que no fue suficiente". Y agregó que "no todos quieren el aumento, por ejemplo Conductores de Taxi ha dicho que no quieren incrementar la tarifa porque luego hay gastos que se trasladan a ellos. En tanto que otros han pedido que saquemos el descuento por aplicación y hagamos el aumento de tarifa. Y después están los de la CAPE que se manifiestan todo el tiempo y si no les dan lo que quieren ahí nomás hacen caravana".

Dicha cámara ha surgido de manera reciente y nuclea alrededor de 65 taxistas, según detalló Armendariz. Pero no son los únicos que plantearon necesidades para esta rama del transporte. Será pasado el medio día de este lunes que el asunto arrojará algunos destellos de claridad que podrían involucrar un aumento de la tarifa y otras medidas que afectan a los sanjuaninos.