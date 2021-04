¿Se podrá peregrinar o no en San Juan este jueves y viernes santos?

"Otros años partir de las 19 del jueves teníamos una masa que empezaba a desplazarse desde Caucete a la Difunta caminando hasta el viernes. Si eso se da ahora, si peregrina en masa, se echa por la borda todo cuidado. Si la persona va caminando como promesante se pide que vaya sola. Es decir, no se, prohíbe pero sí se pide encarecidamente que se evite", aclaró el subsecretario de Seguridad de la provincia, Abel Hernández, este jueves, cuando se inicia un operativo especial del área para cuidar las condiciones sanitarias en San Juan.

"Si hablamos de restricciones, se mantienen las mismas. Habrá un despliegue importante de personal policial para darle fluidez al tránsito y las personas que dejarán sus hogares por el movimiento de turistas", indicó el funcionario, en diálogo con Radio Colón.

En Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil se va a hacer un triage a toda las personas que arriben, con la toma de temperatura, indicó.

Por otro lado, dijo que para transitar no es excluyente tener el permiso que da Turismo. "Es para saber dónde estamos parados, un ordenamiento interno para saber la cantidad de gente que concurre a cada departamento. Ya sabemos qué ocupación tenemos en esos departamentos que ronda el 90%", indicó.

El funcionario aseguró que con esa información se tomarán medidas con el personal policial para desviar a las personas al triage y se instalarán puestos sanitarios en varios departamentos.

En los lugares con concurrencia con fines religiosos como Difunta Correa y San Expedito suelen volcarse 100.000 personas en épocas normales. "Si no se toman medidas para muchísimos fieles va a quedar imposible entrar. Se ha hecho un estudio en Vallecito de las instalaciones y en virtud de ello será de 500 el cupo a renovar cada dos horas. No vamos a andar detrás de las personas viendo si cumplieron el horario pero es una cuestión de ordenamiento", aclaró. No se permitirá acampe, ni asados ni habrá venta de bebidas alcohólicas.