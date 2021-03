Reabrieron los cines en San Juan: poca gente, muchas consultas y expectativa de "crecimiento"

Tras casi un año de parálisis de la actividad, este jueves reabrieron los cines en San Juan. El primero en hacerlo es Play Cinema, ubicado en el Patio Alvear. Hubo poca gente, muchas consultas y expectativa del sector. El gerente del shopping, Alejandro Escobar, dijo a Tiempo de San Juan que habrá un "crecimiento progresivo" de los espectadores. Con todo, el pistoletazo inicial esparció el aromo dulzón al pochoclo y atrajo familias y amigos.

A las 17.10 llegaron dos jóvenes, los primeros en pisar las instalaciones, para ver la película Tenet del director Christopher Nolan y uno de los estrenos en las salas sanjuaninos. Juan Pablo y Segundo, dos amigos fanáticos del séptimo arte, contaron a este medio que estaban entusiasmados por regresar al tradicional ritual de visionado de un film. Y tuvieron el honor de estar en el primer lote de ingreso a las salas, aunque se hizo esperar, porque no hubo un nimio error en la comunicación por redes sociales y la función no comenzó hasta las 19. Pese a ese traspié, los chicos inauguraron el protocolo de prevención contra el Covid-19.

Juan Pablo y Segundo. Los amigos fanáticos de Christopher Nolan que fueron los primeros en llegar a Play Cinema.

El procedimiento de ingreso es harto estricto. Inicialmente, el pago de las entradas (costo: 320 pesos para todas las películas) es preferentemente por medios electrónicos. Son atendidos por personal que cuenta con barbijo, máscara de plástico y guantes. De modo que no haya casi contacto. Acto seguido, luego de la desinfección con alcohol en gel y el registro de temperatura corporal, pasan al segundo momento más importante: la compra de los refrigerios para disfrutar junto con el audiovisual. Los empleados de ese espacio tienen los mismos elementos de protección que los anteriores.

Impoluto. Así estaba el dispensario de alimentos previo a las funciones.

Una vez dentro de la sala, el espectador, en este caso Juan Pablo y Segundo, se encuentra con las burbujas: butacas delimitadas para un máximo de seis personas. Naturalmente, sólo pueden sacarse el barbijo para comer.

Burbujas. Hay capacidad para que estén juntas hasta seis personas como máximo.

El punto saliente de la jornada fue la escasa afluencia de público. No obstante, para el gerente de Patio Alvear, Alejandro Escobar, la falta de espectadores era algo "esperable", fundamentalmente, "porque hace casi un año que estamos cerrados y la gente pierde la costumbre". No obstante, dijo que confían en que habrá un "crecimiento progresivo" y que tendrá su impacto el "boca a boca" de los sanjuaninos. Además, reconoció que hay un bajo nivel de películas en estreno y explicó que se debe a los límites del contacto con Buenos Aires. "Nos avisaron el viernes que podíamos largar, durante el fin de semana no pudimos hacer nada y recién el lunes nos pusimos a trabajar para que lleguen los films", contó, y anticipó: "La semana que viene habrá dos estrenos más". De todas formas, el balance de la jornada es "positivo".

Entusiasmadas. Así llegó una familia para ver Raya y el último dragón.