Entre lágrimas y abrazos, el último adiós de Falabella en San Juan

Este miércoles se reunieron en la puerta de Falabella los ex trabajadores de la firma para darse el último adiós tras la anunciada salida del gigante chileno en el país. En San Juan la persiana del local se bajó el sábado pasado cuando liquidaron los pocos productos que quedaban en las góndolas, pero muchos se habían quedado sin la posibilidad de despedirse formalmente después de haber compartido varios años de trabajo.

"Fue un abrazo simbólico para terminar este ciclo con una gran familia", sostuvo una de las empleadas, que como tantas, no pudo contener las lágrimas. La postal se repitió ciento de veces en el círculo que se improviso en medio de la peatonal por calle Tucumán y no faltó más de un curioso que quiso sacar una foto o quedarse a mirar el insólito escenario que se montó.

Con una notoria mayoría de empleadas mujeres que lucieron viejas prendas de trabajo y algunas que escribieron letreros, la puerta del local inhabilitado por un momento se llenó de vida. Hubo aplausos, mensajes de despedida por altavoz y recuerdos para aquellos que ya no están. Y si bien el momento se vivió con total tristeza, la palabra que primó en todos los presentes fue un extensivo gracias por las oportunidades brindadas durante los 25 años que estuvo la empresa en la provincia.

En cuanto a las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus se pudo ver varias realidades. Por un lado todos estaban haciendo uso del tapabocas, pero en más de una ocasión no se respetó el distanciamiento social.

"Es un duelo para mi, acá formé una vida porque entré cuando mi hijo tenía 3 años y hoy tiene 18. Es muy triste lo que está pasando, algunos tenemos proyectos, pero varios están sin trabajo", afirmó otra trabajadora entre lágrimas. Mirá su testimonio completo en el siguiente video:

Fue en febrero pasado que los empleados sanjuaninos fueron citados por los encargados para anunciar lo que ya se venía rumoreando, pero no se quería aceptar. "Ese día fue como un puñal al corazón y no terminamos de caer hasta que vimos las persianas cerrarse el sábado pasado", contó Erica Sillero que trabajó 8 años en la empresa y fue una de las últimas personas en presenciar la caída del local. Desde ese momento, y hasta hace cuatro días atrás, el local estuvo abierto liquidando lo que quedaba con la intención de llegar a este miércoles con el fin de las promociones, pero se adelantó porque no quedó ningún producto sin vender.

Ahora con esta postal, hasta ahora única en el país, se cerró la última página del gigante chileno en San Juan después de un cuarto de siglo en la vida comercial de la provincia.