Esta Semana Santa, tira a la parrilla un pescado bien sanjuanino: todo lo que tenés que saber

Llega Semana Santa y según la tradición, no se come carne roja. Si bien esta costumbre ya no es tan común entre los sanjuaninos, no hace ningún daño variar las costumbres alimenticias en las mesas familiares. El pejerrey es el pez más clásico de San Juan y Tiempo de San Juan te dice dónde conseguirlo, que tenés que hacer para pescarlo y si querés comprarlo: ¿cuánto sále? Además, cómo cocinarlo. Todos los detalles en la nota.

Para poder pescar en San Juan, hay que sacar un permiso emitido por la Secretaría de Ambiente. Este permiso es muy fácil de conseguir en cualquier negocio de artículos de pesca de la provincia, también lo obtenés en la secretaría en horario de mañana. En el permiso, detalla todos los lugares para pesca deportiva y para consumo por departamento y las reglas a cumplir.

Ahora se puede pescar, ya que algunos diques están habilitados para pesca todo el año. Sin embargo, dependiendo el lugar son las restricciones. Por ejemplo, en el Dique San Agustín está prohibida la pesca en embarcación, mientras que en el Punta Negra está prohibido pescar en el margen izquierdo de ese cuerpo de agua.

Los peces más comunes que se pueden pescar en San Juan son el pejerrey y la trucha. El pejerrey se encuentra en diques como el Punta Negra, dique de Ullúm y Cuesta del Viento. Las cantidades que se puede extraer varían, en algunos lugares se puede sacar hasta 5 mientras que, en otros, 25. Todo está detallado en el permiso de pesca.

El pejerrey se encuentra en los diques de la provincia

Dardo Recabarren, director de la Dirección Conservación y Áreas Protegidas, habló con Tiempo de San Juan y destacó la importancia de sacar el permiso “para evitar infracciones y porque ahí está toda la información sobre dónde pescar cada pez”. Además, recomendó a los sanjuaninos “usar la caña o anzuelos que merece cada especie”. En el caso del pejerrey, la mejor carnada es la mojarra viva plateada.

Para el pejerrey la mejor carnada es la mojarra viva plateada.

Si no querés pescarlo, podés simplemente comprarlo en cualquier pescadería de la provincia. Se recomienda reservarlo con anticipación ya que esta época muchos sanjuaninos eligen comer pescado.

Más allá de la tradición gastronómica de Semana Santa, el pejerrey (y otros pescados), presentan una alternativa deliciosa y sana en reemplazo de la carne roja, y más barata. En San Juan, el kilo de pejerrey ronda los 550 pesos y un adulto puede llegar a pesar 4 kilos. Es un alimento con tantas proteínas como la carne, rico en vitaminas y minerales, pero además algunas variedades son también una importante fuente de Omega 3, ácidos grasos beneficiosos para la salud cardiovascular.

A LA PARRILLA, FÁCIL Y RÁPIDO

Una vez que tengas tu o tus pejerreyes (dependiendo la cantidad de personas que vas a agasajar, se calculan 400 gramos por persona), acá tenés una receta simple y rápida para que lo hagas a la parrilla. Podés hacerlo entero o fileteado. Ambas maneras son simples y muy ricas.

Ingredientes:

Pejerreyes para cuatro personas

1 vaso de jugo de limón

2 cucharadas de tomillo picado

1/2 taza de aceite de oliva sanjuanino

3 dientes de ajo

2 cucharadas de perejil picado

1 huevo

Sal y pimienta

Picar perejil fresco, los dientes de ajo y el huevo duro. Mezclar el perejil, el huevo. y los ajos picados con el aceite de oliva. Condimentar la mezcla con sal y pimienta.

Lavar y limpiar los pejerreyes quitándoles la cabeza, secarlos con papel absorbente y colocarlos en una fuente.

Rociarlos con el jugo de limón y polvorear con el tomillo picado

Reservar en la heladera durante dos horas aproximadamente, para que el pescado absorba los sabores.

En el momento de colocar a la parrilla, cubrir el pescado con el adobo y envolver cada pejerrey individualmente en papel aluminio.

Cómo saber cuando está listo: Una forma de saber que el pescado está correctamente cocido cuando lo hacemos a la parrilla, es tirar suavemente de la cola , si esta se sale es porque esta cocido y ya puede retirarse de la parrilla.

