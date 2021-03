Plan de Cooperación con China: ¿cómo se vería beneficiado San Juan?

Esta semana, el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, encabezó el lanzamiento del Plan de Cooperación con China, un acuerdo integral bilateral que busca duplicar las exportaciones de las pymes argentinas a la República Popular China. En este marco, San Juan ya viene tomando acciones para explotar el mercado asiático y este plan podría potenciarlo a gran escala.

El acto, se realizó en el Centro Cultural Néstor Kirchner y contó con la participación virtual del embajador de la República Argentina en la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja, y del embajador de la República Popular China en Argentina, Zou Xiaoli, entre otras personalidades de organismos y empresas nacionales y chinos. En representación del Gobierno de San Juan, participó la directora de Comercio Exterior, licenciada Milagro Amarfil.

Agro-alimentos, vino fraccionado y a granel, aceite de oliva, son algunos de los productos sanjuaninos que desde el sector productivo quieren darles continuidad y multiplicar las cantidades que se exportan. También “somos fuertes en el sector minero y queremos serlo más”, dijo Milagro Amarfil, directora de Comercio Exterior del Ministerio de Producción de San Juan, quien participó del lanzamiento del plan en representación de la provincia.

Desde la provincia se buscará que el vino sanjuanino de botella se vea en las góndolas chinas. “En China se conocen los vinos de Chile pero no hay presencia de vinos argentinos”, indicó Amarfil. Por esto, “para nosotros como provincia llegar al mercado chino con nuestros vinos sería muy bueno”.

Amarfil detalló a este medio que durante el 2019 y en un menor porcentaje durante el 2020, San Juan ha vendido aceite de oliva, jugo de uva (mosto), frutos con cascara y vinos. “Desde San Juan ya venimos teniendo una cierta presencia en China”, dijo la funcionaria. Por ejemplo, el 2020 realizaron rondas de negocios virtuales con empresarios chinos y buscan repetirlo este año. “También hemos realizado seminarios sobre como exportar al mercado asiático”, señaló Amarfil. En el 2019, San Juan participó en una feria de vinos a granel en la provincia china de Yantai.

La directora de Comercio Exterior habló también sobre el Túnel de Agua Negra. “Nos cambiaría la vida. Nos daría salida al océano pacífico entonces no tendríamos los costos de transporte a Buenos Aires. Además, otras provincias que quieran exportar también deberán pasar por San Juan”, consideró la directora.

Para todo esto, el Plan de Cooperación busca aumentar el número de exportaciones argentinas a China a través de capacitaciones, asistencia técnica en el diseño de planes de exportación, líneas de créditos en pesos y dólares con tasa subsidiada exclusivas para exportaciones hacia ese mercado, y acciones de promoción a partir de rondas de negocios en sectores productivos estratégicos.

También incluye una línea de crédito en conjunto con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) para pre-financiar capital de trabajo destinado a exportaciones a ese destino asiático, ya sea en pesos o en dólares.

Si es en pesos argentinos, la línea de crédito cuenta con un monto total de $500 millones y otorga créditos de hasta $16.000.000 para primeros exportadores y exportadores no frecuentes, con una tasa subsidiada del 27% y garantías del FOGAR en un 75%; y créditos de hasta $24.000.000 para exportadores frecuentes, con una tasa subsidiada del 30%.

Si es en dólares, el cupo total es de U$S 10 millones para créditos de hasta U$S200.000 para primeros exportadores y exportadores no frecuentes, con una tasa subsidiada por el FONDEP del 4% y garantía del FOGAR del 75% para primeros exportadores y exportadores no frecuentes; y créditos de hasta U$S 300.000 para exportadores frecuentes, con una tasa subsidiada por el FONDEP del 4,5%.

Otra de las acciones del Plan son las rondas de negocios organizadas por el ICBC, el Bank of China, y cámaras empresarias para pymes que ofrezcan productos estratégicos como orgánicos, lácteos, alimentos para mascotas, bebidas e infusiones, carnes, vinos, productos culturales, educativos y de diseño y frutos secos.

Por otra parte, las pymes también podrán acceder a asistencia técnica para el diagnóstico y diseño de la estrategia exportadora, así como a Aportes No Reembolsables por hasta $1.500.000 por proyecto, para incorporar mejoras productivas que les permitan exportar a China. También, incluye un seminario virtual para que más de 1.000 pequeñas y medianas empresas se capaciten para desarrollar su potencial exportador.