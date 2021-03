Tras el reclamo, los preuniversitarios volverán a las aulas con menos restricciones

Este viernes, las autoridades de los centros de estudiantes de los tres colegios preuniversitarios se reunieron con el secretario académico de la UNSJ, Jorge Pickenhayn. El encuentro ocurrió luego de que los alumnos se manifestasen al frente del rectorado. Todo indica que el pedido de más clases presenciales será una realidad. Habrá un protocolo con menos restricciones, pero sin perder la característica preventiva contra el Covid-19.

El representante gremial de los estudiantes de la Escuela Industrial, Gerónimo Noé, contó cuál fue la base del reclamo. Según el joven, las restricciones pautadas inicialmente no los convencían porque las prácticas de laboratorio y los talleres no eran presenciales. "Eran clases presenciales en forma mínima, no nos parecía", indicó.

Noé comentó que a "todas las autoridades nos dijeron que nuestro reclamo es justo, así que esperamos que la semana que viene se termine de concretar el regreso a las clases presenciales". Pickenhayn, de acuerdo a las palabras del estudiante, comunicó que tendrán encuentros con los directivos de los institutos para preparar un protocolo más flexible.