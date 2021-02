Aborto legal: en el ámbito público sólo se harán en el Rawson y en el Marcial Quiroga

El domingo 24 de enero entró en vigencia en todo el territorio nacional el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En San Juan, en el ámbito de la salud pública por el momento sólo se puede acceder a la práctica en los dos hospitales más grandes de la provincia. Se trata del Guillermo Rawson y del Marcial Quiroga. Así lo confirmó el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Guillermo Benelvaz. Desde ambos hospitales informaron que hasta ahora no hay sanjuaninas que hayan solicitado la aplicación de la IVE.

En un principio, los abortos legales se harán en los dos centros de salud descentralizados de la provincia. Hay un impedimento para asegurar la práctica en todo el territorio y es que los médicos ginecólogos que van a los departamentos para prestar sus servicios son en su mayoría objetores de conciencia. Como la legislación prevé que se debe asegurar la práctica en un plazo de 10 días como máximo después de solicitada, se decidió que tanto en el Rawson como en el Marcial Quiroga se puedan hacer. Allí trabajan profesionales que sí están dispuestos a realizar un aborto.

Se estima que el 20% de los ginecólogos de San Juan no son objetores de conciencia y en su gran mayoría, se desempeñan tanto en el ámbito público como en el privado. Desde el Sanatorio Argentino le informaron a Tiempo de San Juan a través de un comunicado que en su institución cumplirá con la ley mientras que desde el CIMYN -dependiente del Colegio Médico- aseguraron que no estaban de acuerdo con la práctica. La ley no permite que una institución se declare "pro vida".

Desde ambos hospitales, informaron en off que aún no se ha practicado un aborto legal. De igual modo, desde Salud Pública afirman que están preparados para respetar la ley vigente. Con respecto al acceso al Misoprostol, medicación que se usará para las interrupciones del embarazo, hay stock en caso de que sea solicitado por los hospitales.

Con respecto a la compra de este medicamento que permite terminar con los embarazos, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que el Estado le comprará a un laboratorio de Santa Fe, que lo fabricará a mucho menor costo que el actual.

A través de la disposición 2021-1030, @ANMATsalud aprobó el Misoprostol 200 mcg., medicamento que produce el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe (LIF), único laboratorio público en fabricarlo en el país. — Gines González García (@ginesggarcia) February 5, 2021

La disposición publicada ayer, autoriza al Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado a inscribir en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) la especialidad medicinal de nombre comercial MISOPROSTOL LIF y nombre genérico MISOPROSTOL. — Gines González García (@ginesggarcia) February 5, 2021

De esta manera un proveedor del estado podrá producir el Misoprostol, garantizando disponibilidad, bajando el precio de la cadena de comercialización, y generando abastecimiento federal y gratuito para cada una de las jurisdicciones, cumpliendo con un punto esencial de la Ley IVE — Gines González García (@ginesggarcia) February 5, 2021

En cuanto a la práctica, en un embarazo de “gestación inicial” se recetará Misoprostol y se hará un seguimiento de la salud de la mujer, asegurándose de que el procedimiento haya sido exitoso. Un pequeño porcentaje de las veces, “la expulsión es incompleta y quedan rastros de placenta”. En estos casos, se derivará a la paciente a internación y se le realizará un legrado completo con anestesia. En embarazos de 13 semanas, se procederá directamente a la interrupción mediante una cirugía. Justamente en estos casos es cuando habrá más complicaciones porque el equipo médico está compuesto por anestesistas y enfermeros.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó que el Ministerio de Salud habilitó un número de teléfono, el 0800 222 3444, donde las mujeres pueden denunciar que quisieron abortar y les negaron el derecho.