En la previa al inicio de clases, ¿cuál es la realidad de las librerías en San Juan?

Durante el 2020 y su pandemia del Covid-19 uno de los temas más polémicos del país y la provincia fueron las clases. Las autoridades fueron firmes en cancelar la vuelta a las aulas hasta que mejore la situación sanitaria. Este 2021 vuelven las clases el 1 de marzo, pero desde las librerías afirman que están vendiendo un 80% menos y les cuesta liquidar tanto el stock sobrante del año pasado como las novedades que compraron para este año. Hay dos productos que todos los comerciantes estuvieron de acuerdo que se encarecieron: mochilas y cuadernos. Se decidió mantener los precios del 2020 lo mejor que se pueda, pero se espera una gran suba de precio en un conocido producto de una marca, ¿cuál?

“La gente tiene miedo de gastar”, dijo una empleada de librería Guadalupe. Allí, el encargado Fernando contó a Tiempo de San Juan que las ventas están “flojas”, además de las complicaciones que conlleva tratar de mantener los precios. Desde las fábricas y distribuidoras aumentan, pero ellos no. “Se mantiene el precio porque si no uno no vende, y si por ejemplo los cuadernos quedan en depósito no se mantienen a través del tiempo.”

Lo anterior se suma a que los cuadernos son los productos que más aumentaron, en eso coincidieron todas las librerías relevadas. Sin embargo, los comerciantes se abstienen de aumentar los precios de todo, arriesgándose a las pérdidas que eso supone. Eduardo, encargado de librería Integral, dijo que bajaron de precio los cuadernos América y Avon para que se vendan, mientras que “con esfuerzo” tratan de mantener el precio de los ABC y Gloria. Por otro lado, en Lapicero, su dueña Norma, advirtió que “se espera una gran suba de precios en los cuadernos ABC”.

“Si este año arrancó mal, el año pasado ni atinó a arrancar”, bromeó el encargado de la librería Piedra Libre. Al nunca empezar las clases presenciales, casi no se compró útiles escolares. Por esto, desde todas las librerías tratan de liquidar stock del año pasado. Aun así, deben comprar las novedades porque algunos productos, como licencias de personajes de películas, series o músicos, pasan de temporada.

Las mochilas es otro producto que aumentó mucho, aunque su precio es muy variable y hay para todos los bolsillos. Hay mochilas de marcas registradas con rueditas, de Disney o Marvel a 5 mil pesos. Así también, se pueden encontrar mochilas a 1300 pesos de la marca Jansport u otras. Una carpeta escolar ronda los 600 pesos mientras que los lápices, se pueden conseguir a 400 pesos de 12 colores o alrededor de 550 pesos de 24 colores. En cuanto a las cartucheras, las de dos pisos rondan los 1200 pesos y de un piso, algo de 900. Respecto a los cuadernos, debido a sus elevados precios este año, se pueden encontrar ofertas de cuadernos tapa blanda marca América al módico precio de 80 pesos. También, ante el inminente aumento de la marca, se pueden encontrar de oferta cuadernos ABC a 270 pesos.