Tres de cada cuatro sanjuaninos creen que Cáceres debe ser suspendido de la Cámara de Diputados

Después de que un grupo de legisladoras de la Cámara de Diputados de la Nación le solicitara a Sergio Massa que suspenda al diputado sanjuanino Eduardo Cáceres, tras ser procesado por violencia de género, Tiempo de San Juan le consultó a sus lectores qué deberían resolver las autoridades del Congreso y la mayoría respondió de forma contundente.

Más de 3.400 sanjuaninos participaron de la consulta y el 74% indicó que el referente del Pro en la provincia -que ocupa una banca en la Cámara Baja como integrante del interbloque de Juntos por el Cambio- debe ser suspendido por la causa de la Justicia Penal que lo tiene como procesado por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Este porcentaje refleja que tres de cada cuatro consultados considera que el pedido que impulsó la diputada nacional Graciela Caselles, al que adhirieron otras 13 legisladoras, deber ser atendido por el presidente del cuerpo. “La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos", manifiesta el pedido.

Por su parte, el 26% indicó que no cree necesario que Cáceres sea suspendido del cargo que ocupa en el Congreso. Es que si bien una parte de la Justicia halló pruebas suficientes para procesarlo, aún queda la segunda instancia (la del juicio) para determinar si cometió o no violencia en perjuicio de Gimena Martinazzo, su ex pareja y también referente del partido de Macri en la provincia.

Tras el pedido por la suspensión, Cáceres emitió un descargo en el que denunció que difundieron mensajes de texto “falsos” que no están en el expediente de la denuncia y que “fueron armados para difamarme”. A raíz de esto, el sanjuanino dijo que es por esto que lucha por la aprobación de la Ley Alejo, que nace por el caso del joven asesinado por su pareja.