Una mujer se encadenó en la Plaza 25 de Mayo: ¿por qué motivo?

Este miércoles por la mañana, Milena Vargas de 23 años sorprendió a todos cuando se encadenó en la Plaza 25 de Mayo para reclamarle a la Justicia por la tenencia de sus tres hijos de 7, 5 y un año, a quienes aseguró no ver desde hace siete meses.

Acorde al argumento que ofreció la joven madre, su situación de indigencia habría sido la razón para que el estado interviniera y le sacara los menores de su resguardo. "Llevo 7 meses sin ver a mis hijos. Me los retuvo el 102 por no contar con una vivienda, por no tener un trabajo, por ser pobre, por eso me los retuvieron", indicó.

Sobre ello, aseveró que su realidad cambió y que pronto recibirá un techo dónde vivir. "Voy a recibir mi casa, tengo un trabajo y es por eso que estoy protestando para poder ver a mis hijos. Esta es la segunda protesta que hago. Hablé una sola vez con el juez y todavía no se nada de ellos. Por eso estoy acá, para que me den una respuesta", agregó.

La mujer confesó que ya no sabe qué medidas tomar para encontar una solución de parte de la justicia. "Necesito ver a mis hijos, los amo y ya no se qué hacer, me siento sola. Si no hago esto el juez no me tiene en cuenta. No se si los dieron en adopción o si están en un hogar. Por eso quiero una respuesta", manifestó.