Un sanjuanino, entre los mejores del mundo: galardonado por la Agencia Espacial Europea

No es una exageración. Un sanjuanino quedó entre los mejores del mundo en el concurso Act in Space 2020 que organizó la Agencia Espacial Europea. Fue parte del equipo argentino The Mars Society, cuyo proyecto Ecomundus, quedó seleccionado como uno de los seis mejores del evento. El "seleccionado nacional" se impuso de entre más de 3600 participantes y 540 presentaciones del planeta.

Gabriel Yudewitz tiene 22 años y es estudiante de la Licenciatura en Biología de la UNSJ, desde hace un par de años se interesó específicamente por el cambio climático y entabló relaciones con la NASA a través de diferentes concursos internacionales.

Esta vez, junto a un grupo de jóvenes de distintas partes del país, diseñó una aplicación para educativa que ayuda a niños y niñas a comprender la diversidad y complejidad del entorno que nos rodea y a entender cómo protegerlo. Lo hizo en el marco del concurso bianual e internacional de innovación que organiza la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia.

Específicamente, la app utiliza imágenes satelitales para generar mapas didácticos que representan distintos aspectos naturales del mundo, como el estado de los bosques y desiertos, la composición del aire que respiramos, la cantidad de agua dulce en regiones determinadas, la ubicación de zonas nevadas y zonas recientemente incendiadas, entre otros.

En 2020, Argentina fue por primera vez parte en este evento internacional gracias a la organización local por parte del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata junto a la empresa Zielteck. En total se presentaron 24 equipos de distintos puntos del país y expusieron sus proyectos frente a un jurado compuesto por expertos de CONAE, INVAP, IBM, Satellogic, VENG, Cruz Roja, Vida Silvestre y CNEA.

Luego de resultar victorioso en la instancia nacional, The Mars Society avanzó a la fase internacional para representar a Argentina frente a los otros 40 países participantes. El jurado de esta fase estuvo compuesto por profesionales de la ESA y de otras instituciones europeas relacionadas a la tecnología espacial. Fue en este punto cuando el equipo argentino logró quedarse entre los seis mejores del mundo demostrando el enorme potencial y competitividad de nuestro país.

Gracias a este triunfo, The Mars Society cuenta con el apoyo y asistencia de la Agencia Espacial Europea para concluir el desarrollo de la aplicación, que pronto estará disponible para smartphones y computadoras.