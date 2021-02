Emprendedores recibieron maquinarias para potenciar sus trabajos

Más de 100 emprendedores de diferentes departamentos de San Juan recibieron maquinarias e insumos que implican el fortalecimiento de sus emprendimientos, una oportunidad de trabajo y la posibilidad de desarrollo integral y territorial por medio de sus productos.

Esto se dio gracias a la correspondiente inscripción en el programa de Asistencia Técnica y Financiera para Emprendedores de la Economía Social en actividad lanzado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social conjuntamente con los ministerios de Minería y de Producción y Desarrollo Económico, dentro de las políticas públicas establecidas por el Gobierno provincial.

El objetivo de este programa es instaurar alternativas de sustento pospandemia a emprendedores sociales, promoviendo y potenciando el trabajo de los mismos. De esta forma, la Dirección de Economía Social busca llevar adelante el fortalecimiento de los emprendimientos de la provincia de San Juan.

En este sentido, Graciela Ahumada, oriunda de Jáchal, quien se dedica hace más de tres años al rubro gastronómico en aquel departamento, expresó: “Tengo un local familiar de comidas para llevar por kilo y en este proyecto solicité una amasadora, porque queremos sumar productos de panificación caseros. Para mí y para mi familia este aporte es muy significativo, porque adquirir una máquina de esta envergadura es muy difícil”.

“Quiero llegar a tener mi propio restaurante. Estudié gastronomía, soy recibida y mi mayor sueño es tener un restaurante en mi departamento, para mi gente y para los turistas que visiten la zona”, expresó emocionada Graciela.

Por su parte, Julio Atencio, de Rivadavia, se dedica al rubro de artesanías en maderas con su proyecto “Artesanías Río Verde” y agradecido dijo: “Mi emprendimiento es de artesanías en maderas duras, todo lo que sea útil para la casa. Por ejemplo utensilios, cuencos, tablas, barras, desayunadores, lámparas de techo, veladores, todo lo que me puede dar la madera, ya que son maderas duras y especial para trabajar. Con la llegada de la maquinaria me permite acelerar los tiempos, me ayuda a abaratar costos, y me permite entregar los productos mucho más rápido. Inicié este emprendimiento en el 2014 pero en realidad lo hago desde muy pequeño. Es mi hobby y me permite trabajar de el, comercializando mis propios productos”.

"Artesanías Río Verde” hace honor al lugar de nacimiento de Julio, Valle Fértil. Además, expresó: “Mi trabajo es artesanal, lo elaboramos pensando en todos los detalles y con un valor agregado más que importante, el hacerlo en familia. Mi esposa, mi hija y yo hacemos cada uno de estos productos artesanales, tienen nuestro sello familiar, nuestra impronta”.

De la inscripción inicial participaron 300 emprendedores de los cuales 100 fueron previamente evaluados por una comisión de técnicos de la Dirección de Economía Social.

Fuente: Sí San Juan