¿Ya viste la nueva obra de seguridad en los Jardines del Museo de la Historia Urbana?, mirá

La dirección Provincial de Espacios Verdes ejecutó una obra de seguridad en los Jardines Verticales del Museo de la Historia Urbana, ubicados en la Zona Oeste del Parque de Mayo.

Se trata de una estructura metálica con una pasarela, colocadas en la cubierta del muro, que poseen dos líneas de vida y barandas rebatibles. De esta manera, mientras los trabajadores realicen tareas en la cubierta verde, las barandas serán visibles y cuando no se trabaje no se verán, por lo que no se afectará estéticamente el muro.

El plazo de obra fue de 45 días y los trabajos ya se encuentran finalizados.

(Fuente: con información de sisanjuan.gob)