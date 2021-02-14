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¿Escapada de fin de semana?, mirá como va a estar la ruta y el clima en los distintos departamentos

Las inclemencias climáticas pueden ser un problema a la hora de conducir. Por eso, fijate dónde vas a transitar y toma las precauciones necesarias.
¿Escapada de fin de semana?, mirá como va a estar la ruta y el clima en los distintos departamentos
San Juan
domingo, 14 de febrero de 2021 · 10:18

Arrancó el fin de semana largo y muchos se pegan una escapadita. Para no llevarte sorpresas, mirá como estará el estado de las rutas y el clima en las distintas carreteras sanjuaninas.

Departamento: Media Agua

●RUTA PROVINCIAL 351

DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RETAMITO: TRANSITABLE

DESDE RETAMITO HASTA CIENEGUITA: TRANSITABLE

DESDE CIENEGUITA HASTA DIVISADERO: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN, EN BADÉN DE DIVISADERO)

DESDE DIVISADERO HASTA RUTA NACIONAL 153: TRANSITABLE

●CIRCUITO FIORITO RUTA PROVINCIAL 162-25 DE MAYO

DESDE CALLE DONCEL HASTA RUTA PROVINCIAL 341:

TRANSITABLE

●RUTA PROVINCIAl 268 BÚFANO

DESDE RUTA PROVINCIAL 319 HASTA RUTA PROVINCIAL 341: TRANSITABLE

●RUTA PROVINCIAL 318

DESDE CAÑADA HONDA HASTA GUANACACHE: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE

DESDE GUANACACHE HASTA RETAMITO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES

DESDE RETAMITO HASTA EL ACEQUION: TRANSITABLE(RUTA EN REGULAR ESTADO)

●RUTA 153

DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA CALADA HONDA; TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)

DESDE CAÑADA ONDA HASTA LOS BERROS: TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)

DESDE LOS BERROS HASTA PEDERNAL: (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)

DESDE PEDERNAL HASTA SANTA CLARA TRANSITABLE, CON PRECAUCION

DESDE SANTA CLARA HASTA BARREAL: INTRANSITABLE

●RUTA PROVINCIAL 319

DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA PROVINCIAL 268:TRANSITABLE

DESDE RUTA PROVINCIAL 268 HASTA RUTA PROVINCIAL 308: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)

●CAMINO AL ACEQUION

DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA NACIONAL 153: (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)

●RUTA PROVINCIAL 320 CAMINO  AL HUARPE

DESDE RUTA PROVINCIAL  319 HASTA LOMITE CON MENDOZA: TRANSITABLE

Departamento: Calingasta

CIELO:  DESPEJADO, SIN VIENTOS , FRESCO

●RUTA  PROVINCIAL 436

DESDE  RUTA NACIONAL 40 HASTA DERIVADOR RUTA NACIONAL 414: TRANSITABLE (CON PRECAUCION)

●RUTA PROVINCIAL 414

DESDE DERIVADOR HASTA PUENTE PACHACO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (PENDIENTES PRONUNCIADAS)

●RUTA PROVINCIAL N°12

DESDE PUENTA PACHACO HASTA KM 12: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, POR PEQUEÑOS DESPRENDIMIENTOS, PASANDO PUENTE PACHACO)

DESDE KM 12 HASTA CALINGASTA: TRANSITABLE, CIRCULAR MAX. 40/KM/H. OBRA EN CONSTRUCCION)

●RUTA PROVINCIAL 400

DESDE BARREAL HASTA LAS HORNILLAS: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, EQUIPOS D.P.V TRANAJANDO)

●RUTA PROVINCIAL 406

DESDE ALTO CALINGASTA HASTA TAMBERIAS: TRANSITABLE

DESDE TAMBERIAS HASTA SOROCAYENSE: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN POR BAJADA DE AGUA EN BADÉN  DE ANSILTA)

●RUTA PROVINCIAL 403

DESDE LAS HORNILLAS HASTA MANANTIALES: TRANSITABLE (SOLO VEHICULOS 4X4)

●RUTA NACIONAL 149

DESDE CALINGASTA HASTA VILLA NUEVA: TRANSITABLE

DESDE VILLA NUEVA HASTA PUNTUDO: TRANSITABLE (SOLO VEHICULOS 4 X 4)

DEPARTAMENTO IGLESIAS

CIELO:  DESPEJADO, VIENTO EN CALMA, FRESCO.

●RUTA PROVINCIAL 436

DESDE DERIVADOR RUTA PROVINCIAL 414 HASTA IGLESIA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN TRAMO CON DESVÍOS)

DESDE IGLESIA HASTA LA FLORES: TRANSITABLE ( PRECAUCIÓN, TRAMO CON DESVÍOS)

● RUTA PROVINCIAL 149

DESDE BELLA VISTA HASTA TOCOTA: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN)

●RUTA PROVINCIAL 425

DESDE TOCOTA HASTA EL PUNTUDO: TRANSITABLE (PRECAUCION) SOLO VEHICULOS 4X4

● RUTA PROVINCIAL  413

DESDE TUDCUM HASTA RODEO: TRANSITABLE

●RUTA PROVINCIAL 418

DESDE PISMANTA HASTA TUDCUM: TRANSITABLE

●RUTA PROVINCIAL 419

DESDE RUTA PROVINCIAL 418 HASTA GUAÑIZUIL: TRANSITABLE

●RUTA PROVINCIAL 420

DESDE TUDCUM HASTA LA ALFALFA: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCION EN PASADA DE BADENES)

DESDE LA.ALFALFA HASTA ANGUALASTO: ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCION EN PASADA DE BADENES)

● RUTA  PROVINCIAL

430

DESDE RODEO HASTA ANGUALASTO: TRANSITABLE

DESDE ANGUALASTO HASTA MALIMAN: TRANSITABLE

DESDE MALIMAN HASTA EL CHINGUILLO: TRANSITABLE 4X4

DESDE EL CHINGUILLO HASTA SAN GUILLERMO: INTRANSITABLE

●RUTA PROVINCIAL 407

DESDE  ANGUALASTO HASTA COLANGUIL: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN)⁶

●RUTA PROVINCIAL  479

DESDE ANGUALASTO HASTA BUENA ESPERANZA: TRANSITABLE

Departamento: Valle Fértil

CIELO: DESPEJADO, BRISA DEL SUR, AGRADABLE

● RUTA PROVINCIAL 510(AL SUR)

DESDE MARAYES HASTA LA TUSCA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

DESDE LAS TUSCA HASTA CHUCUMA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

DESDE CHUCUMA HASTA ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

DESDE ASTUCA HASTA LA HUERTA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

DESDE PUENTE LAS TUMANAS HASTA SAN AGUSTÍN: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

● RUTA PROVINCIAL 51O (AL NORTE)

DESDE SAN AGUSTÍN HASTA USNO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

DESDE USNO HASTA YOCA:TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

DESDE YOCA HASTA SAN ANTONIO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

DESDE BALDE DE ROSARIO HASTA BALDECITO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)

● RUTA PROVINCIAL 503

DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA  BALDE DE ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCION EN BADÉN, RÍO DE ASTICA)

● RUTA PROVINCIAL 516

DESDE RUTA PROVINCIAL 511 HASTA AGUANGO: TRANSITABLE

CIRCUITO PARQUE ISCHIGUALASTO: TRANSITABLE

 ● RUTA PROVINCIAL 511  

DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA RUTA PROVINCIAL 516: TRANSITABLE  ( A 7KM DE RP 510 COMIENZOS DE DESVÍOS)

DESDE RUTA 516 HASTA LÍMITE CON PROV. DE LA RIOJA:TRANSITABLE

● RUTA PROVINCIAL 523

DESDE SAN AGUSTÍN HASTA LA MAJADITA: TRANSITABLE

DESDE LA MAJADITA HASTA LOS BRETES: CON PRECAUCIÓN

● RUTA PROVINCIAL 519

DESDE LOS VALENCIANOS HASTA USNO: TRANSITABLE CON PRECAUCION EN RÍO LAS TALAS

● RUTA PROVINCIAL 507

DESDE BALDE LAS CHILCAS HASTA LOS VALENCIANOS: TRANSITABLE (PRECAUCION RÍO LOS VALENCIANOS)

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