¿Escapada de fin de semana?, mirá como va a estar la ruta y el clima en los distintos departamentos

¡Importante!
¿Escapada de fin de semana?, mirá como va a estar la ruta y el clima en los distintos departamentosLas inclemencias climáticas pueden ser un problema a la hora de conducir. Por eso, fijate dónde vas a transitar y toma las precauciones necesarias.
Arrancó el fin de semana largo y muchos se pegan una escapadita. Para no llevarte sorpresas, mirá como estará el estado de las rutas y el clima en las distintas carreteras sanjuaninas.
Departamento: Media Agua
●RUTA PROVINCIAL 351
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RETAMITO: TRANSITABLE
DESDE RETAMITO HASTA CIENEGUITA: TRANSITABLE
DESDE CIENEGUITA HASTA DIVISADERO: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN, EN BADÉN DE DIVISADERO)
DESDE DIVISADERO HASTA RUTA NACIONAL 153: TRANSITABLE
●CIRCUITO FIORITO RUTA PROVINCIAL 162-25 DE MAYO
DESDE CALLE DONCEL HASTA RUTA PROVINCIAL 341:
TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAl 268 BÚFANO
DESDE RUTA PROVINCIAL 319 HASTA RUTA PROVINCIAL 341: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 318
DESDE CAÑADA HONDA HASTA GUANACACHE: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE
DESDE GUANACACHE HASTA RETAMITO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN EN BADENES
DESDE RETAMITO HASTA EL ACEQUION: TRANSITABLE(RUTA EN REGULAR ESTADO)
●RUTA 153
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA CALADA HONDA; TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE CAÑADA ONDA HASTA LOS BERROS: TRANSITABLE (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE LOS BERROS HASTA PEDERNAL: (RUTA EN REGULAR ESTADO, CON PAVIMENTO DETERIORADO)
DESDE PEDERNAL HASTA SANTA CLARA TRANSITABLE, CON PRECAUCION
DESDE SANTA CLARA HASTA BARREAL: INTRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 319
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA PROVINCIAL 268:TRANSITABLE
DESDE RUTA PROVINCIAL 268 HASTA RUTA PROVINCIAL 308: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)
●CAMINO AL ACEQUION
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA RUTA NACIONAL 153: (CON PRECAUCIÓN EQUIPOS D.P.V. TRANAJANDO)
●RUTA PROVINCIAL 320 CAMINO AL HUARPE
DESDE RUTA PROVINCIAL 319 HASTA LOMITE CON MENDOZA: TRANSITABLE
Departamento: Calingasta
CIELO: DESPEJADO, SIN VIENTOS , FRESCO
●RUTA PROVINCIAL 436
DESDE RUTA NACIONAL 40 HASTA DERIVADOR RUTA NACIONAL 414: TRANSITABLE (CON PRECAUCION)
●RUTA PROVINCIAL 414
DESDE DERIVADOR HASTA PUENTE PACHACO: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (PENDIENTES PRONUNCIADAS)
●RUTA PROVINCIAL N°12
DESDE PUENTA PACHACO HASTA KM 12: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, POR PEQUEÑOS DESPRENDIMIENTOS, PASANDO PUENTE PACHACO)
DESDE KM 12 HASTA CALINGASTA: TRANSITABLE, CIRCULAR MAX. 40/KM/H. OBRA EN CONSTRUCCION)
●RUTA PROVINCIAL 400
DESDE BARREAL HASTA LAS HORNILLAS: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, EQUIPOS D.P.V TRANAJANDO)
●RUTA PROVINCIAL 406
DESDE ALTO CALINGASTA HASTA TAMBERIAS: TRANSITABLE
DESDE TAMBERIAS HASTA SOROCAYENSE: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN POR BAJADA DE AGUA EN BADÉN DE ANSILTA)
●RUTA PROVINCIAL 403
DESDE LAS HORNILLAS HASTA MANANTIALES: TRANSITABLE (SOLO VEHICULOS 4X4)
●RUTA NACIONAL 149
DESDE CALINGASTA HASTA VILLA NUEVA: TRANSITABLE
DESDE VILLA NUEVA HASTA PUNTUDO: TRANSITABLE (SOLO VEHICULOS 4 X 4)
DEPARTAMENTO IGLESIAS
CIELO: DESPEJADO, VIENTO EN CALMA, FRESCO.
●RUTA PROVINCIAL 436
DESDE DERIVADOR RUTA PROVINCIAL 414 HASTA IGLESIA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN TRAMO CON DESVÍOS)
DESDE IGLESIA HASTA LA FLORES: TRANSITABLE ( PRECAUCIÓN, TRAMO CON DESVÍOS)
● RUTA PROVINCIAL 149
DESDE BELLA VISTA HASTA TOCOTA: TRANSITABLE (CON PRECAUCIÓN)
●RUTA PROVINCIAL 425
DESDE TOCOTA HASTA EL PUNTUDO: TRANSITABLE (PRECAUCION) SOLO VEHICULOS 4X4
● RUTA PROVINCIAL 413
DESDE TUDCUM HASTA RODEO: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 418
DESDE PISMANTA HASTA TUDCUM: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 419
DESDE RUTA PROVINCIAL 418 HASTA GUAÑIZUIL: TRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 420
DESDE TUDCUM HASTA LA ALFALFA: TRANSITABLE ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCION EN PASADA DE BADENES)
DESDE LA.ALFALFA HASTA ANGUALASTO: ( CON PRECAUCIÓN, RUTA ANGOSTA Y CON CURVAS CERRADAS, DÍAS DE LLUVIA, CON PRECAUCION EN PASADA DE BADENES)
● RUTA PROVINCIAL
430
DESDE RODEO HASTA ANGUALASTO: TRANSITABLE
DESDE ANGUALASTO HASTA MALIMAN: TRANSITABLE
DESDE MALIMAN HASTA EL CHINGUILLO: TRANSITABLE 4X4
DESDE EL CHINGUILLO HASTA SAN GUILLERMO: INTRANSITABLE
●RUTA PROVINCIAL 407
DESDE ANGUALASTO HASTA COLANGUIL: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN)⁶
●RUTA PROVINCIAL 479
DESDE ANGUALASTO HASTA BUENA ESPERANZA: TRANSITABLE
Departamento: Valle Fértil
CIELO: DESPEJADO, BRISA DEL SUR, AGRADABLE
● RUTA PROVINCIAL 510(AL SUR)
DESDE MARAYES HASTA LA TUSCA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE LAS TUSCA HASTA CHUCUMA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE CHUCUMA HASTA ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE ASTUCA HASTA LA HUERTA: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE PUENTE LAS TUMANAS HASTA SAN AGUSTÍN: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
● RUTA PROVINCIAL 51O (AL NORTE)
DESDE SAN AGUSTÍN HASTA USNO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE USNO HASTA YOCA:TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE YOCA HASTA SAN ANTONIO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
DESDE BALDE DE ROSARIO HASTA BALDECITO: TRANSITABLE (PRECAUCIÓN EN BADENES POR MATERIAL DE ARRASTRE)
● RUTA PROVINCIAL 503
DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA BALDE DE ASTICA: TRANSITABLE (PRECAUCION EN BADÉN, RÍO DE ASTICA)
● RUTA PROVINCIAL 516
DESDE RUTA PROVINCIAL 511 HASTA AGUANGO: TRANSITABLE
CIRCUITO PARQUE ISCHIGUALASTO: TRANSITABLE
● RUTA PROVINCIAL 511
DESDE RUTA PROVINCIAL 510 HASTA RUTA PROVINCIAL 516: TRANSITABLE ( A 7KM DE RP 510 COMIENZOS DE DESVÍOS)
DESDE RUTA 516 HASTA LÍMITE CON PROV. DE LA RIOJA:TRANSITABLE
● RUTA PROVINCIAL 523
DESDE SAN AGUSTÍN HASTA LA MAJADITA: TRANSITABLE
DESDE LA MAJADITA HASTA LOS BRETES: CON PRECAUCIÓN
● RUTA PROVINCIAL 519
DESDE LOS VALENCIANOS HASTA USNO: TRANSITABLE CON PRECAUCION EN RÍO LAS TALAS
● RUTA PROVINCIAL 507
DESDE BALDE LAS CHILCAS HASTA LOS VALENCIANOS: TRANSITABLE (PRECAUCION RÍO LOS VALENCIANOS)