La Fiesta del Sol 2022, con formato pospandemia y bajo el lema '50 años, confiar en lo que vendrá'

"Nos reinventamos y el sol está de fiesta una vez más, una manera de reinventarse es una expresión de la cultura y de cómo evolucionar. La Fiesta Nacional del Sol 2020 nos hizo más fuertes y confiar en lo que vendrá, en cómo construimos todos el presente. La Fiesta del Sol hace un paralelo con esta vida que hoy nos toca. Así que de alguna manera representa a cada uno, es la identidad: Es la Fiesta del Sol, somos nosotros mismos. Cómo no quererla. Así que hoy estamos festejando estos 50 años, tenía que llamarse así", dijo este miércoles la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, en el lanzamiento de la Fiesta Nacional del Sol 2022 a realizarse el próximo febrero. Así, se presentó oficialmente la temática y otros aspectos que marcarán una celebración distinta, en el retorno tras ser suspendida este año por la pandemia.

El regreso de la fiesta está centrado en la identidad de los sanjuaninos, la esperanza por lo que vendrá y tendrá una gran exposición de la cuyanía, con un recorrido a lo largo de medio siglo del mayor festejo local.

"Es homenajear lo que nos pasó a todos, homenajear nuestro esfuerzo por haber llegado a estos 50 años, hay que seguir avanzando, no libres de cambios. Estamos de pie de nuevo, haciendo una fiesta del Sol distinta, aprendiendo con dolor y con alegría. Con mucha esperanza, convocando a cada uno de ustedes y confiando mucho en lo que vendrá, en un futuro de optimismo, amor por San Juan y lo nuestro", resumió la funcionaria.

La FNS 2022 se celebrará del 22 al 26 de febrero y será diferente en contexto de cuidados sanitarios. No habrá shows internacionales, sí artistas nacionales y muchos provinciales e incluso municipales, cuya grilla aun no está confirmada. Además, no se hará el carrusel pero sí la feria en el predio de Chimbas y se requerirá el pase sanitario establecido por Nación para asistir a los eventos masivos que propone la fiesta.